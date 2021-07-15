«Устанавливаются буи для заплыва». В Минской области усилили контроль за отдыхающими на пляжах

Новости Беларуси. Количество трагедий на воде не снижается. Спасатели Минской области усилили контроль за отдыхающими на пляжах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Березинском районе для безопасного отдыха обустроены четыре пляжа. Сотрудники ОСВОД вместе с представителями МВД и МЧС ежедневно проводят профилактические рейды. Задача – напомнить об основных правилах поведения. Запрещено заходить в воду, употребив спиртное, заплывать на большие расстояния. Нежелательно плавать на надувных матрасах и оставлять детей без присмотра. Кроме того, в каждой зоне отдыха есть информационные стенды, где можно освежить в памяти основные правила.

Юрий Полянский, председатель Березинской районной организации ОСВОД:

Вода ошибок не прощает, и, безусловно, граждане должны понимать, что у водоемов нужно себя вести аккуратно, особенно детям. Родители должны четко понимать, что оставлять детей в опасности у воды ни на секунду нельзя. И алкогольное опьянение. Это одна из таких весомых причин, по статистике, это почти 80 % гибели людей на воде.

В акватории мест купания и пляжей устанавливаются буи для заплыва граждан. Чтобы они четко определяли, что заплывать туда нельзя, это определение глубин. Туда не должны заходить маломерные суда, и граждане должны себя безопасно чувствовать в этой акватории для купания.