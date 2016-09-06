«В ЗАГСе нечем заняться – я там был 4 раза»: Дмитрий Дибров о смысле брака

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дмитрий Дибров:

Я хотел бы спросить – а что, собственно, вы ищете в ЗАГСе? Там решительно нечем заняться. Слушайте, я там был четыре раза, я там всё уже знаю. Но не волнуйтесь, рано или поздно, о вас в ЗАГСе ещё поговорят, но это уже, когда вы не сможете сказать ни слова. Я скажу, зачем ходить в ЗАГС – из-за детей. Всё остальное надо делать вне его. Дети. Просто в своё время я понял: «Пришло время иметь детей. У меня уже есть наследство». Я сейчас не имел в виду деньги.