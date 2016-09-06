Дмитрий Дибров о молодой жене Полине: «Если бы я женился на 80-летней, это не было бы болезненно?»

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Позвольте вопрос тогда о Вашей супруге. Очень много было публикаций, и в «жёлтой прессе»… У вас уже трое детей, три сына.

Дмитрий Дибров:

Это правда.

Дмитрий Александрович, при всём, как бы, многообразии мнений по этому поводу, не станете же Вы отрицать, что, всё-таки, скажем, классическая литература, классическая живопись такого рода разницу в браке, скажем –всегда или иронично высказываются по этому поводу, или высмеивают. В общем, предрекая этому всему в той или иной степени крах. Вы это понимаете, но всё равно пошли на этот шаг.

Дмитрий Дибров:

Конечно.

Как Вы себе это объясняете?

Дмитрий Дибров:

А я не мог не пойти. Мне так кажется: дети выбирают родителей.

Я увидел когда Полину, я понял: «Вот это – всё. Это – мать моих детей».

Всё дело только в искренности. Да я-то ещё что. Почитали б Вы про Чаплина.

Но не о Чаплине же речь.

Дмитрий Дибров:

Удивительно, что нет. Знаете, какая вещь: я не вижу в возрасте никаких обстоятельств, которые бы как-нибудь объясняли, гарантировали или не гарантировали бы счастье или несчастье.

Я знал сверстников, которые грызлись, как собаки. И я знал молодых людей, которые женились на взрослых дамах и были счастливы.

Послушайте, если бы 20-летним Бальзак не встретил 45-летнюю мадам де Берни, мы не получили бы «Шагреневой кожи». Мы бы не поняли, кто такой Люсьен де Рюбампре, если бы он не встретил эту взрослую женщину. И, если кому-нибудь это интересно, мог бы почитать «Лилию долины» Бальзака, где всё об этом написано, где молодой человек влюбляется во взрослую женщину. Ну, хорошо, так как я со стороны жениха, давайте поменяем ситуацию. Ну, послушайте, а, если бы я женился на 80-летней женщине, это не было бы болезненно?

Болезненно.