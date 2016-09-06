Зачем Дибров изображал Аль Пачино для будущей супруги Полины?

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, прихожу к выводу, что, конечно, Вас достаточно любят – и несложно – и Вас очень любят пародировать, потому что очень узнаваемая и особенная манера. Но при этом, насколько я понимаю, Вы озвучивали что-то такое в кино или единожды только, когда озвучивали героя, по-моему, ведущего программы «Миллионер из трущоб».

Дмитрий Дибров:

Да, когда я ухаживал за матерью моих детей. Надо ж было её чем-то развлекать.

Мил человек, ей-то было 20, мне-то было 50. Надо ж понимать, что ребёнку надо как-то веселиться, а как?

Но, знаете, клоун-то из меня плохой. И петь я не умею. Ну, так вот – хоть в кино. А тут как раз мне удалось заинтересовать её прекрасным фильмом «Запах женщины» с Аль Пачино. В хорошем переводе, кстати. И надо ж такому случиться, в этот же самый вечер, когда она была потрясена этим прекрасным фильмом, тут мне позвонили и сказали: «Не хотели бы Вы перевести этот…» И я подумал: «Вот. Вот это я и буду развлекать, потому что для детей кино главное. И что мне делать? А как – я буду Аль Пачино имитировать» И я пошёл в студию и сымитировал Аль Пачино, потом мы здорово смеялись вместе.