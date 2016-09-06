«Отец должен вставить внутрь сына гироскоп»: Дмитрий Дибров о привилегии носить свою фамилию

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Слушайте, а вот у Вас три мальчика. Я как-то записывал интервью и говорил: «Вот, хорошо, что у Вас мальчик, потому что девочки, наверное, сложнее».

Он говорит: «Да что ты? Девочка всего лишь должна быть девочкой и всё. Мальчик же должен состояться».

Дмитрий Дибров:

Да!

Это в три тысячи раз сложнее.

Дмитрий Дибров:

Это правда.

У Вас есть запас прочности и уверенности в себе, что Вы подскажете ему, как ему состояться?

Дмитрий Дибров:

Сыну я нужен только первые 15 лет.

Если следующие 15 лет я всё ещё ему нужен, значит, я плохо выполнил предыдущие 15-летние задачи. Отец должен вставить внутрь сына то, что мальчики называют «гироскоп». Как бы не болтало самолёт, есть такой прибор, который точно покажет, где верх, где низ. Это делает отец в первые 15 лет, после чего ребёнок – сын – обязан идти своей дорогой. Нечего стоять на земле на собственных ногах, но в папиных ботинках. Нет.

Надо сказать, что фамилия Дибров –действительно привилегия.

Это даст ему право на первое слово. Но, к сожалению, никаким образом эта фамилия не гарантирует второго слова. А вот тут он должен работать сам. Да, действительно, сначала послушают Диброва. Вот все будут стоять: «Вот это – Дибров». Да, но дальше же – я это на себе испытал, у меня ведь в Ростове же приставка «младший», ведь все же в Ростове знают моего отца и я знал: все дети будут сидеть, как дети, а спросят, поднимут на уроке именно меня. Потому что это ж папины студентки. И, конечно ж, декана через сына-то заставят отвечать. Я и отвечал за свою фамилию, так же мои дети.