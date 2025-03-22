В вузах и колледжах Беларуси проходит единый день открытых дверей

Так, в Белорусском государственном университете можно было получить самую подробную информацию о специальностях и условиях поступления. Работали интерактивные площадки. Также для гостей провели ряд мастер-классов, тематических квизов и викторин. В холле первого этажа главного корпуса расположили стенды организаций – заказчиков кадров. Все большее распространение получает целевой набор.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета:

В этом году второй раз подряд реализуем это мероприятие. И, как мы видим, это второй год, но интерес к нему стабильно очень высокий. В этом году даже немножко превзошли все наши ожидания. Конечно же, мы ведем работу по работе с абитуриентами. Мы с ними работаем уже в школьной скамьи. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы самые лучшие дети поступили именно к нам, в лучший вуз нашей страны.

В БГУ 16 факультетов. В 2025 году появятся и новые специальности. Это африканистика, интеллектуальная электроника, мировая экономика и торговля Китая. Кроме того, планируют увеличить набор на педагогические направления.