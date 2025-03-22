Кочанова: события Хатыни – это страшная трагедия, люди это понимают и ценят мир

22 марта в Беларуси вспоминают о трагедии, вобравшей в себя горе и боль сотен сожженных деревень. Ровно 82 года назад нацисты уничтожили Хатынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память жертв фашистской агрессии в мемориальный комплекс сегодня едут люди со всей страны. К Вечному огню был возложен венок от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Траурное шествие, получившее неофициальное название «народное возложение», проходит с участием представителей власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. Ожидается, что мемориал посетят более трех тысяч человек, в том числе гости из других стран. Память о жертвах Великой Отечественной войны в Беларуси священна.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наша страна всегда была миролюбивая. Войны приходили на нашу землю не по нашей инициативе. Это страшная трагедия. Поэтому люди понимают это. Люди ценят мир. Самое главное для человека, что нужно для него, – это мир, возможность жить, возможность создавать семьи, рожать детей и не бояться за их будущее.