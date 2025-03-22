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Кочанова: события Хатыни – это страшная трагедия, люди это понимают и ценят мир

22 марта 2025 11:13
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22 марта в Беларуси вспоминают о трагедии, вобравшей в себя горе и боль сотен сожженных деревень. Ровно 82 года назад нацисты уничтожили Хатынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова: события Хатыни – это страшная трагедия, люди это понимают и ценят мир-2

Почтить память жертв фашистской агрессии в мемориальный комплекс сегодня едут люди со всей страны. К Вечному огню был возложен венок от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Траурное шествие, получившее неофициальное название «народное возложение», проходит с участием представителей власти, трудовых коллективов, общественных и молодежных организаций. Ожидается, что мемориал посетят более трех тысяч человек, в том числе гости из других стран. Память о жертвах Великой Отечественной войны в Беларуси священна.

Кочанова: события Хатыни – это страшная трагедия, люди это понимают и ценят мир-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Наша страна всегда была миролюбивая. Войны приходили на нашу землю не по нашей инициативе. Это страшная трагедия. Поэтому люди понимают это. Люди ценят мир. Самое главное для человека, что нужно для него, – это мир, возможность жить, возможность создавать семьи, рожать детей и не бояться за их будущее.

Кочанова: события Хатыни – это страшная трагедия, люди это понимают и ценят мир-6

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Трудно сегодня представить хотя бы на мгновение, что испытывала мать в этом сарае, когда она понимала, что она не может спасти ни себя, ни своего ребенка. Что испытывали те люди, которые приходили на пепелище в надежде найти хотя бы какие-то косточки своих родственников. И, наверное, поэтому сегодня звонит колокол.

# Великая Отечественная война # Годовщина трагедии в Хатыни # Игорь Сергеенко # Наталья Кочанова

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