Осенко о Хатыни: когда эта память будет передаваться в поколениях, люди будут вести себя осознанно

22 марта в Беларуси вспоминают о трагедии, вобравшей в себя горе и боль сотен сожженных деревень. Ровно 82 года назад нацисты уничтожили Хатынь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Вечному огню и фигуре непокоренного человека ложатся букеты из роз и гвоздик, венки и даже мягкие игрушки. Ведь большая половина погибших в день страшной трагедии в Хатыни – это маленькие дети. Бесчеловечной фашистской жестокости нет и не может быть оправдания. Об этом важно знать и помнить. Невосполнимая утрата прошлого – урок для всех последующих поколений.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы все должны помнить. Помнить не для того, чтобы мстить. а чтобы не позволить никому снова начать делить людей на правильных и неправильных. Помнить ради того, чтобы наше подрастающее поколение понимало, что в их генах течет кровь победителей.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное Телевидение»:

Тут даже говорить громко невозможно и не хочется. Ты слушаешь природу, ты слушаешь колокольный звон, ты молчишь и ты думаешь. А мы передаем всю эту память подрастающему поколению в надежде на то, что они осознают то, что произошло здесь. То, что произошло во времена Великой Отечественной войны, и в свою очередь никогда этого не допустят и тоже передадут своим детям и внукам. И когда будет вот эта память передаваться в поколениях, я уверен, тогда люди будут вести себя осознанно для того, чтобы не допустить повторения того, что здесь произошло.