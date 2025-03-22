В Дремлёво прошёл митинг-реквием ко дню памяти жертв Хатыни и сожжённых белорусских деревень

Горькую судьбу Хатыни разделила и деревня Дремлево. Для жителей Брестской области это особое место скорби и памяти. 11 сентября 1942 года, на рассвете, сюда ворвался карательный отряд. Сельчан гитлеровцы заперли в сараях и сожгли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В огне тогда оборвалась жизнь почти двух сотен человек. Спастись смогли только несколько подростков. После трагедии деревня так и не возродилась. Сегодня на ее месте многочисленных посетителей встречают лишь застывшие в камне скульптуры трех женщин: бабушки, матери и дочери.

Даниил Дерябин заместитель прокурора Брестской области:

Сегодня мы отдаем дань памяти всем погибшим в тех страшных событиях. По замыслу нацистов, наше население должно было быть почти полностью уничтожено, но белорусский народ выстоял и отстоял свое право жить на родной земле. Созданные на местах трагедии памятники, такие как на месте сожженной деревни Дремлево, стали символами вечной скорби и боли белорусского народа.

Боль в душе через всю жизнь пронесла и жительница Бреста Мария Гриняк. Почти 83 года назад в пылающем огнем Дремлево погибла ее бабушка.

Мария Гриняк, жительница Бреста:

Можете представить, как это ужасно знать, что твои родичи все непонятно по какому случаю и по чьей воле, по воле фашизма приняли такую жуткую, мученическую смерть. Мы приезжаем часто, когда бываем, едем навестить.