В вузах Беларуси идёт зачисление на бюджет: баллы, топ-специальности и эмоции абитуриентов

В вузах страны идет зачисление на бюджет. Документы подали свыше 46 тысяч человек. При этом план приема – 31 800. Многолюдно сегодня было на экономическом факультете БГУ. Молодые люди пришли на собеседование, чтобы узнать проходные баллы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первый курс приняли 100 человек – это на два десятка больше, чем в прошлом году. Количество мест выросло в связи с открытием нового направления «Международная экономика и торговля».

Несколько шагов, долгожданная подпись. Так начинается новый этап жизни Ирины Шохалевич. В сентябре девушка примерит на себя роль первокурсницы экономического факультета. Путь к мечте был долгим. Позади Лицей БГУ, олимпиады, конкурсы и безупречный аттестат. На экономический факультет Ирина прошла без вступительных испытаний. Выбрала международную экономику и торговлю. Новая специальность стала самой популярной у абитуриентов в этом сезоне.

Ирина Шохалевич, абитуриент:

Изначально, когда поступала в Лицей БГУ, я планировала пойти на юридический факультет, однако в 10-м классе у нас была тема экономики по обществоведению, и мне настолько понравилась эта сфера, что я захотела пойти на экономический факультет.

В течение 5 лет студенты будут постигать процессы развития и регулирования мировой торговли. Особенность программы – углубленное изучение языка, традиций и культуры Китая. Помимо специалистов БГУ, с ребятами будут работать преподаватели Республиканского института китаеведения имени Конфуция. Выпускникам сразу присвоят степень магистра. На перспективную специальность пал выбор и Филиппа Кузьмича. Парень уже строит планы.

Филипп Кузьмич, абитуриент:

Хотелось бы стать кем-то по специальности. В частности, конечно же, хотел бы стать переводчиком, связанным с экономикой, в этой сфере работать. Возможно, даже учиться по обмену в Китае и других странах. Наталья Кузьмич:

Он пришел к данной специальности совсем недавно. У него очень хорошо получается математика. Он блестяще сдал экзамены. Это, безусловно, волнительное время для нашей семьи. Мы все его поддерживаем.