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Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области

22 июля 2025 18:28
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Не только жатва идет ударными темпами. Абсолютный молочный рекорд страны установили в Ивановском районе. В хозяйстве «Молодово-Агро» достигли суточного удоя от коровы на уровне 40 литров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соблюдение технологий, качественные корма и племенная работа – все это позволяет хозяйству добиваться результата. 

Сегодня Брестская область – лидер по производству и продуктивности молочного стада в Беларуси. На регион приходится без малого треть от республиканских объемов. А Ивановский район на второй строчке рейтинга в стране. Аграрии активно осваивают цифровизацию, чтобы не снижать планку.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области-2

«Молодово-Агро» сегодня – абсолютный рекордсмен по производству молока в стране. Суточный удой от коровы достиг 40 литров – показатель мирового уровня, к которому приближаются лишь отдельные производители молочной отрасли. Достичь невозможного удалось благодаря избирательной племенной работе, выверенным рационам и ежедневной работе специалистов.

Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области-4

В «Молодово-Агро» дойное стадо – это более 1 200 голов, ежедневно здесь производят 49 тонн молока. Сопоставимо с работой не одного, а двух белорусских молочно-товарных комплексов. В хозяйстве уже принялись за строительство новой продуктивной фабрики.

Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области-6

Степан Халько, директор сельхозпредприятия «Молодово-Агро»:
На сегодня нужен комфорт животного – воздух, движение, вода, вентиляция, орошение. Другие требования ставятся к самому животному и его содержанию. Поэтому здесь же учтены те ошибки, которые были на тех объектах. Надеемся, что с вводом этого объекта мы увеличим продуктивность на 20 %, валовый удой молока тоже на 20 % – это будет круто.

Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области-8

Валовое производство молока в Брестской области занимает 27,5 % от общего объема по стране. В 2025-м плюс составил 6 % к прошлому году. Все 16 районов входят в топ-45 сильнейших в Беларуси, а три – Ивановский, Брестский и Каменецкий – в десятке лучших.

Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области-10

Анатолий Ткачук, председатель Ивановского райисполкома:
В этом году планы выйти на 10 000+ удоя. Мы хотим произвести около 200 тысяч тонн молоко. В принципе, это все реально. За первое полугодие у нас 5 108 килограмм удоя и, в принципе, по валу у нас более 90 тысяч тонн молока. Мы имеем хорошие перспективы по кормовой базе, соблюдаем все технологические процессы. Нет проблем по кадрам. Поэтому эти результаты, которые есть, думаю, будут еще выше. 

Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области-12

В этом году в регионе планируют приступить к строительству 47 молочно-товарных комплексов. Активное возведение новых площадей позволит уже к 2027 году перейти полностью на современное условия содержания стада. А до конца этого в регионе планируют достичь производительности в 8 тысяч молока на корову.

Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области-14

Дмитрий Городецкий, первый заместитель председателя Брестского облисполкома:
90 % поголовья дойного стада у нас в области уже содержится на современных технологиях. Уже те, которые даже 10 лет построены наши молочно-товарные комплексы, думаем о том, чтобы постепенно тоже их реконструировать. Максимально учитываем, чтобы было комфортное содержание, освещение, кормление, орошение. 

Подробнее в видео.

# Сельское хозяйство

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