Абсолютный рекорд страны по суточному удою от коровы установили в хозяйстве Брестской области

Не только жатва идет ударными темпами. Абсолютный молочный рекорд страны установили в Ивановском районе. В хозяйстве «Молодово-Агро» достигли суточного удоя от коровы на уровне 40 литров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соблюдение технологий, качественные корма и племенная работа – все это позволяет хозяйству добиваться результата. Сегодня Брестская область – лидер по производству и продуктивности молочного стада в Беларуси. На регион приходится без малого треть от республиканских объемов. А Ивановский район на второй строчке рейтинга в стране. Аграрии активно осваивают цифровизацию, чтобы не снижать планку. Репортаж Кристины Протосовицкой.

«Молодово-Агро» сегодня – абсолютный рекордсмен по производству молока в стране. Суточный удой от коровы достиг 40 литров – показатель мирового уровня, к которому приближаются лишь отдельные производители молочной отрасли. Достичь невозможного удалось благодаря избирательной племенной работе, выверенным рационам и ежедневной работе специалистов.

В «Молодово-Агро» дойное стадо – это более 1 200 голов, ежедневно здесь производят 49 тонн молока. Сопоставимо с работой не одного, а двух белорусских молочно-товарных комплексов. В хозяйстве уже принялись за строительство новой продуктивной фабрики.

Степан Халько, директор сельхозпредприятия «Молодово-Агро»:

На сегодня нужен комфорт животного – воздух, движение, вода, вентиляция, орошение. Другие требования ставятся к самому животному и его содержанию. Поэтому здесь же учтены те ошибки, которые были на тех объектах. Надеемся, что с вводом этого объекта мы увеличим продуктивность на 20 %, валовый удой молока тоже на 20 % – это будет круто.

Валовое производство молока в Брестской области занимает 27,5 % от общего объема по стране. В 2025-м плюс составил 6 % к прошлому году. Все 16 районов входят в топ-45 сильнейших в Беларуси, а три – Ивановский, Брестский и Каменецкий – в десятке лучших.

Анатолий Ткачук, председатель Ивановского райисполкома:

В этом году планы выйти на 10 000+ удоя. Мы хотим произвести около 200 тысяч тонн молоко. В принципе, это все реально. За первое полугодие у нас 5 108 килограмм удоя и, в принципе, по валу у нас более 90 тысяч тонн молока. Мы имеем хорошие перспективы по кормовой базе, соблюдаем все технологические процессы. Нет проблем по кадрам. Поэтому эти результаты, которые есть, думаю, будут еще выше.

В этом году в регионе планируют приступить к строительству 47 молочно-товарных комплексов. Активное возведение новых площадей позволит уже к 2027 году перейти полностью на современное условия содержания стада. А до конца этого в регионе планируют достичь производительности в 8 тысяч молока на корову.