Вузы продолжают зачислять абитуриентов на бюджетные места. Сегодня, 22 июля, в БГУ поступающие прошли собеседование на экономический факультет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На первый курс приняли ровно 100 человек – на два десятка больше, чем в 2024 году. Количество мест выросло в связи с открытием новой специальности «Международная экономика и торговля», и она стала самой популярной у абитуриентов. В течение 5 лет студенты будут изучать процессы развития и регулирования мировой торговли, роли в ней отдельных стран и регионов. Проходной балл на факультет составил 382, при этом конкурс свыше двух человек на место.

Ирина Шохалевич, абитуриент: Изначально, когда я поступала в Лицей БГУ, я планировала пойти на юридический факультет. Однако в 10-м классе у нас была тема экономики по обществоведению. И мне настолько понравилась эта сфера, что я захотела пойти на экономический факультет.

Филипп Кузьмич, абитуриент:

Я люблю работать с цифрами, а также профильные предметы, которые надо сдавать на эту специальность, а именно математика и английский. Это же для меня самый интересный факультет, из всех имеющихся, я бы даже сказал, в Республике Беларусь.

Зачисление первокурсников на бюджетные места продлится по 27 июля. У тех, кто не пройдет на эту форму обучения, есть возможность подать документы на платную: заявления будут принимать до начала августа.