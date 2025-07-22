Наумова: россияне сегодня понимают, что патриотизм – не футболка с Путиным, а правильные дела

Марьяна Наумова, ведущая спецпроекта «Мы живы» на Первом канале:

Я уже вижу другое отношение, другие настроения в России. Даже если посмотреть то, что постит молодое поколение в различных социальных сетях, даже запрещенных в России, тренд на патриотичность. Причем не такой псевдопатриотизм, где носят футболки с Путиным, где поют песни Шамана и так далее. А реально люди понимают, что этот патриотизм не в этом, а в хороших, добрых делах, правильных делах на благо своей страны. Помог ты кому-то у себя на улице, сделал ты что-то для своего дома, для своей деревни, для своего города. Какая-то команда наша выиграла, кто-то что-то еще хорошее сделал. И люди понимают, что вот эта именно работа каждого человека на своем участке фронта, просто на благосостояния людей, как Путин говорит всегда, что наша самая важная задача – это благосостояние людей. И я как журналист тоже работаю исходя из этих слов. Если я вижу какую-то несправедливость, где-то чиновники, которые там, не знаю, воруют, неправильно что-то делают, там врут или не выполняют своих обязанностей. Я не собираюсь им ничего нализывать, потому что я журналист. И неважно, что я работаю в русле государства, я работаю по поручению президента. И моя задача – это благосостояние моих же граждан, моей страны. И если я вижу какую-то несправедливость, я обращаю на это внимание медийно. Если я что-то не могу сделать медийное, это все идет по каким-то личным контактам, по личным кабинетам. Я пишу письма в прокуратуру и так далее и добиваюсь того, чтобы люди мои жили хорошо.