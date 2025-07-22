Танзания готова стать торговым хабом Беларуси в Африке. О чём договорились премьер-министры двух стран?

Беларусь рассматривает Танзанию как важного партнера в Восточной Африке и готова поддерживать ее в стремлении к экономическому развитию. В Минске прошли переговоры премьер-министров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости познакомились и с нашими ведущими предприятиями. В сфере взаимных интересов – сельское хозяйство, машиностроение, медицина, нефтехимия, пищевая и военно-техническая промышленность. Мы готовы поставлять широкий спектр карьерной, дорожно-строительной, коммунальной, пожарной техники. Большой спрос в Танзании и на лекарства.

Танзания – страна с выгодным географическим положением. Есть выход к Индийскому океану, и расположена на путях следования на Юг Африки и Юго-Восточной Азии. Сегодня это государство присоединяется к списку основных партнеров на жарком континенте. В Минск зарубежные гости приехали с намерением укрепить экономическое сотрудничество наших стран. В первый день визита озвучены конкретные предложения. Танзания готова стать крупным торговым хабом для Беларуси в Африке.

Рота почетного караула, военные оркестры и красная дорожка. Танзанийскую делегацию у здания белорусского правительства встречали по всем правилам протокола. Конкретный шаг к дальнейшему сотрудничеству.

Беларусь рассматривает Танзанию как важного партнера Восточной Африки и готова поддержать в ее стремлении к экономическому развитию и процветанию, заявил премьер-министр нашей страны Александр Турчин на переговорах со своим коллегой. В сотрудничестве с этой страной Беларусь видит значительные перспективы для наращивания взаимодействия в таких направлениях, как машиностроение, нефтехимия, медицина, пищевая и военно-техническая промышленность.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Я хочу подчеркнуть, что укрепление дружественных отношений с государствами Африканского континента и наращивание многоплановых торгово-экономических связей – это те задачи государственной политики, которым Президент Республики Беларусь уделяет повышенное внимание. Я уверен, и мы, обмениваясь мнениями, подчеркнули, если будем сами лично заинтересованы в развитии наших отношений, многие проекты, которые мы сегодня обсуждали, они найдут свою реализацию. Мы заинтересованы в том, чтобы визит уважаемого господина премьер-министра придал новый импульс нашим отношениям. Мы готовы поставлять широкий спектр карьерной, дорожно-строительной, коммунальной и пожарной техники. Производим и у нас тракторы, автобусы, самосвалы. Зарубежную делегацию удалось увидеть на площадке МТЗ. Многие из образцов могут специально адаптировать для работы в африканском климате. Тракторы, различное навесное оборудование к ним, комбайны, комплексы хранения и сушки зерна. Делегация Танзании посетила МТЗ.

Гости также посетили предприятия по выпуску медпрепаратов. Спрос на них на рынке Танзании прогнозируемо растет. Это обусловлено и быстрорастущим населением. Фактически 80 % необходимых лекарств закупается извне, и только 20 % продукции производится в самой стране. При этом государство создает условия для инвестиций и развития фармрынка. Беларусь рассматривается в этом направлении как перспективный партнер. Танзания заинтересована в развитии сотрудничества в области поставок медпрепаратов.

Оценили зарубежные гости белорусские продукты и текстильные изделия. Супруга премьер-министра Танзании посетила Первый национальный торговый дом, где на одной площадке представлен огромный ассортимент продукции отечественных производителей. Подробнее в видео.