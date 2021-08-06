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«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства

06 августа 2021 19:18
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Ловить рыбу белорусским любителям голубых просторов стало проще. С 21 июля на территории синеокой действуют новые правила рыболовства.

«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства-1

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
Сняты ограничения по вылову рыбы. То есть на данный момент у нас на одного рыболова в сутки можно ловить 5 килограммов. В этом указе введены дополнения. Что касается инвазивных видов, это американский сомик, ротан-головешка, бычок. Эти виды можно вылавливать без ограничений на человека в сутки. В период нереста, ранее это было не указано, но сейчас определили, что можно использовать подсачек.

«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства-4

Новшества не обошли стороной и тех, кто занимается интенсивными видами рыбной ловли. В первую очередь июльские реформы коснулись подводной охоты. Теперь погружаться в омут с головой можно лишь в определенных исполкомами водоемах. Но позволена такая роскошь не всем. Единое удостоверение Белорусского общества охотников и рыболовов – гарантированный пропуск в царство Посейдона.

«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства-7

Сергей Цебрук:
Раньше на всех жерлицах, ставках необходимо было указывать фамилию человека, который выставлял. Сейчас это убрали. Соответственно, это будет на пользу нашим рыболовам-любителям. 

«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства-10

Заядлым рыбакам также разрешили ловить на шесть и более крючков не только в фондах запаса, а также в угодьях, предоставленных для промыслового рыболовства. 

«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства-13

Сергей Цебрук:
Немаловажные изменения коснулись именно Белорусского общества охотников и рыболовов. Не менее 50 % всех средств будет направляться на зарыбление фондов запаса – это средства, полученные от уплаты членских взносов рыболовов-любителей.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Сергей Цебрук # Вероника Макаревич # Фотофакт

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