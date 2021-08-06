Затрагивают почти треть армий мира. Где будут проходить АрМИ-2021?

Новости Беларуси. Сохранить высокую планку и показать достойный уровень подготовки. Белорусские команды отправились в Россию и Вьетнам для участия в Армейских международных играх – 2021, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подмосковном Алабино наши военные примут участие в конкурсах «Меридиан», «Армия культуры» и «Танковый биатлон». Во Вьетнаме белорусам предстоит показать мастерство в конкурсах «Аварийный район» и «Снайперский рубеж». На нашей территории мы будем принимать участников «Снайперского рубежа», «Полярной звезды» и «Уверенного приема». Наши военнослужащие – постоянные участники АрМИ, и в 2021 году белорусские команды уже в 7-й раз будут бороться за медали. Но если в первые годы были представлены лишь пять стран, то сегодня цифры впечатляют.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

География проведения, количество участников Армейских игр затрагивают, можно смело сказать, почти треть армий мира. Сегодня это говорит о возросшем уровне подготовки. Наши военнослужащие наравне борются с военнослужащими таких армий-гигантов, как Китай, Россия, Иран. Показывают достойные результаты. По результатам Армейских игр прошлого года общее командное место наших военнослужащих – второе.