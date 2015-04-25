В Вооруженных Силах Беларуси проверяют физподготовку генералов, полковников и майоров

Новости Беларуси. Представители Министерства обороны и Генштаба Вооруженных Сил 25 апреля проверили свою физическую подготовку.

Высший офицерский состав дал бой нормативам. Тем самым проверив, не потерял ли он спортивную форму, нося военную. Не остался в стороне и министр обороны. После испытаний беговой дорожкой и турником, генералов, полковников и майоров ждет следующий этап — стрельба и вождение.

Напомним, на физическую подготовку офицерского корпуса еще в феврале обратил внимание Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь:

Оценивается не только уровень физической подготовки офицеров, смотрится вся система в целом.

Руслан Косыгин, начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Нормативы на самом деле несложные. Я скажу, что основная масса, которая сегодня будет выполнять нормативы, выполнит их на «хорошо» и «отлично». Здесь самое главное — не сам норматив, а участие в этом мероприятии. Показать, что мы еще способны на очень многие вещи. Здоровья у нас очень много, мы еще много можем пользы принести для нашего государства и для наших семей.