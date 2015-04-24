24 апреля 1945: войска 1-го Белорусского фронта с боями прорвались к центру Берлина

15 дней до Великой Победы... Наш телеканал продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века. В этот день 70 лет назад войска 1-го Белорусского фронта в ходе Берлинской наступательной операции с боями прорвались к центру Берлина, где объединились с войсками 1-ого Украинского фронта и заняли южную часть города.

Тем временем, Беларусь постепенно возвращается к мирной жизни. В Бресте отмечают важное историческое событие - 460 лет Брестской типографии. События военного времени и его герои не забыты. Сегодня своей страшной историей, правда со счастливым концом, делится участник Великой Отечественной.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ. До Великой победы оставалось 15 дней.