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Ветераны белорусского Витебска и российского Липецка встретились 25 апреля онлайн

25 апреля 2015 11:36
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Новости Беларуси. Ветераны белорусского Витебска и российского Липецка встретились 25 апреля онлайн. Людей, которых разделяют сотни километров, соединил телемост.

Ветераны делились своими историями, молодежь благодарила дедов и прадедов за Победу. Приятную новость сообщили и участнику телемоста Павлу Зенченко из Витебска: имя его отца, погибшего в Липецкой области, увековечили на мемориале.

25 апреля белорусские ветераны получили приглашение отпраздновать 70-ую годовщину Победы в Липецке — городе-побратиме Витебска. В канун праздника там откроют новый памятник воинам-освободителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Алексей Иванов

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