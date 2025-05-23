В Воложинском районе стартовал семейный фестиваль «Вместе»
Особая атмосфера сегодня царит в Воложинском районе. Там стартовал семейный фестиваль «Вместе». Инициатива его проведения принадлежит Белорусскому союзу женщин. На этот раз проект объединил 24 семьи из разных регионов республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой праздник – возможность провести время в кругу близких за интересными увлечениями. Экскурсии, интерактивные площадки, музыкальный вечер – организаторы подготовили масштабную развлекательную программу. Но главное событие – завтра, 24 мая. Участникам предстоит показать свои таланты в творческом конкурсе. Цель фестиваля не только продемонстрировать пример любви и традиционных ценностей, но и способствовать укреплению института семьи и связи поколений.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Сохранение семьи, сохранение наших традиционных семейных ценностей – это сохранение нации и сохранение будущего. И это будущее наших детей, наших внуков, наших правнуков. И нам очень важно сейчас вот это все скрепить и сохранить. Хочется, чтобы мы видели, какая она – наша красивая белорусская семья. И какие талантливые у нас белорусские семьи, и какие они настоящие. Ну вот это, наверное, главная цель и задача фестиваля – показать именно белорусскую семью.
Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Проведение таких фестивалей, тем более под таким красивым слоганом «Вместе», я думаю, делает свое дело в плане популяризации семьи для молодежи. В нашем государстве, как нигде, мне кажется, каждая семья ощущает вот эту поддержку. Мы говорим о том, что когда человек один, ему мало что нужно или совсем ничего не нужно. А когда ты уже не один, когда есть жена, когда появился сын, когда есть дочь, то тогда ты очень-очень сильно начинаешь чувствовать заботу государства.
Масштабный и по-настоящему трогательный фестиваль проходит во второй раз. В 2024 году участие в нем приняли более 20 семей. Праздник становится еще одной доброй традицией Беларуси.