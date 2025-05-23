В Воложинском районе стартовал семейный фестиваль «Вместе»

Особая атмосфера сегодня царит в Воложинском районе. Там стартовал семейный фестиваль «Вместе». Инициатива его проведения принадлежит Белорусскому союзу женщин. На этот раз проект объединил 24 семьи из разных регионов республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой праздник – возможность провести время в кругу близких за интересными увлечениями. Экскурсии, интерактивные площадки, музыкальный вечер – организаторы подготовили масштабную развлекательную программу. Но главное событие – завтра, 24 мая. Участникам предстоит показать свои таланты в творческом конкурсе. Цель фестиваля не только продемонстрировать пример любви и традиционных ценностей, но и способствовать укреплению института семьи и связи поколений. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Сохранение семьи, сохранение наших традиционных семейных ценностей – это сохранение нации и сохранение будущего. И это будущее наших детей, наших внуков, наших правнуков. И нам очень важно сейчас вот это все скрепить и сохранить. Хочется, чтобы мы видели, какая она – наша красивая белорусская семья. И какие талантливые у нас белорусские семьи, и какие они настоящие. Ну вот это, наверное, главная цель и задача фестиваля – показать именно белорусскую семью.