МВД Беларуси и России обсудили итоги сотрудничества в сфере киберпреступности

Правоохранители Союзного государства укрепляют сотрудничество. Обеспечение безопасности – приоритетная задача для профильных ведомств. А совместная работа позволяет более эффективно противостоять новым вызовам, в том числе в интернет-пространстве. Так, МВД Беларуси и России договорились об обмене данными касательно оперативной обстановки в сфере киберпреступности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие соглашения подписаны по итогам заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства, которая прошла в Могилеве. Сегодня большая часть преступлений совершается при помощи глобальной сети. Список обширен: от крупнейших терактов до рядовых мошеннических схем по выманиванию денег. Накопленный Беларусью опыт по противодействию киберпреступности крайне интересен партнерам. Особенно в области профилактики и принимаемых мерах законодательного характера.

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:

Накопленный опыт за 20 лет нашими белорусскими коллегами, безусловно, помогает нам избегать тех ошибок в проведении необходимой работы по этому направлению. Мы этим опытом пользуемся. А актуальность этой работы, системы, она подтверждается такими циклами. Вот у них уже несколько лет назад изменено было законодательство по привлечению так называемых брокеров, людей, которых используют для обналичивания похищенных денежных средств. У них нормативно-правовая база уже была адаптирована к этим явлениям. А у нас только этот закон сейчас принимается. Поэтому мы берем на вооружение.

Благодаря тесному взаимодействию белорусских и российских правоохранителей за два прошедших года удалось предотвратить четыре теракта, выявить и привлечь к ответственности десятки лиц, причастных к наркоторговле. Все это наглядно демонстрирует – вместе мы сильнее.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Взаимодействие в рабочем порядке организовано благодаря тому, что коллеги сегодня пообщались, обменялись мнением, все работает по звонку. Коллега позвонил коллеге, дал информацию, мгновенно выехал наряд и задержали. Именно благодаря вот этой оперативности сегодня действительно нам удается взаимодействовать на высоком уровне.

Сотрудничество министерств внутренних дел Беларуси и России охватывает практически все направления оперативно-служебной деятельности. Что касается перспектив дальнейшего взаимодействия, стороны намерены обмениваться положительными примерами совершенствования законодательства, организации взаимодействия с банковским и финансовым секторами, работать над повышением квалификации сотрудников.