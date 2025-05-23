Одно из самых технологичных предприятий в мире! Белорусские нефтяники поделились опытом с зарубежными коллегами

Перешагнуть рекорд 30-летней давности – двухмиллионный рубеж по добыче нефти – в 2025 году планируют белорусские нефтяники. За счет комплексного подхода к работе, серьезной программе геологоразведки и технологическому прорыву эта задача выглядит выполнимой. Своим опытом в разработке трудноизвлекаемых запасов наши специалисты поделились с зарубежными коллегами на научно-практической конференции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Третий день форума участники провели на скважинах Речицкого месторождения. Подробности в репортаже Анны Корольчук.

Именно сюда, в колыбель отечественного нефтепромысла, пригласили участников форума «Трудные, но извлекаемые запасы нефти: от оценки до разработки». Представителям нефтяных компаний и профильных ведомств России и Китая на практике показали, как белорусам удалось втрое сократить производственный цикл бурения и ввода в эксплуатацию скважин – от 135 суток до 45.

Денис Воробьев, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:

Опыт наш уникален тем, что у нас полный конвейерный цикл внутри компании. Мы компания, осуществляющая все виды сервисов собственными силами и, соответственно, конвейерность выстраивалась на каждом этапе, сокращались сроки проведения этих работ, снижалась затратная часть и себестоимость этих работ. Этот опыт как раз таки мы продемонстрировали и показали, что с этими запасами можно работать, только когда каждый этап выстроен, оптимизирован и минимизирован по срокам и по затратам.

Компания активно включилась в процесс импортозамещения: переориентировав поставки оборудования, не потеряла ни в качестве, ни в темпах. Доработали технические решения западных коллег и нашли отечественные аналоги нужных узлов и комплектующих. В таком же направлении двигаются и по части материалов для гидроразрыва пласта. Чтобы уйти от закупок пропанта – открыли свое производство кварцевого песка, который обходится в разы дешевле искусственных гранул. К слову, белорусский песок уже используют за рубежом – на разработке Баженовских горизонтов в Западной Сибири. Участники международной конференции отметили, что белорусским нефтяникам удалось создать одно из самых технологичных предприятий в мире.