Одно из самых технологичных предприятий в мире! Белорусские нефтяники поделились опытом с зарубежными коллегами
Перешагнуть рекорд 30-летней давности – двухмиллионный рубеж по добыче нефти – в 2025 году планируют белорусские нефтяники. За счет комплексного подхода к работе, серьезной программе геологоразведки и технологическому прорыву эта задача выглядит выполнимой. Своим опытом в разработке трудноизвлекаемых запасов наши специалисты поделились с зарубежными коллегами на научно-практической конференции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Третий день форума участники провели на скважинах Речицкого месторождения. Подробности в репортаже Анны Корольчук.
Именно сюда, в колыбель отечественного нефтепромысла, пригласили участников форума «Трудные, но извлекаемые запасы нефти: от оценки до разработки». Представителям нефтяных компаний и профильных ведомств России и Китая на практике показали, как белорусам удалось втрое сократить производственный цикл бурения и ввода в эксплуатацию скважин – от 135 суток до 45.
Денис Воробьев, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:
Опыт наш уникален тем, что у нас полный конвейерный цикл внутри компании. Мы компания, осуществляющая все виды сервисов собственными силами и, соответственно, конвейерность выстраивалась на каждом этапе, сокращались сроки проведения этих работ, снижалась затратная часть и себестоимость этих работ. Этот опыт как раз таки мы продемонстрировали и показали, что с этими запасами можно работать, только когда каждый этап выстроен, оптимизирован и минимизирован по срокам и по затратам.
Компания активно включилась в процесс импортозамещения: переориентировав поставки оборудования, не потеряла ни в качестве, ни в темпах. Доработали технические решения западных коллег и нашли отечественные аналоги нужных узлов и комплектующих. В таком же направлении двигаются и по части материалов для гидроразрыва пласта. Чтобы уйти от закупок пропанта – открыли свое производство кварцевого песка, который обходится в разы дешевле искусственных гранул.
К слову, белорусский песок уже используют за рубежом – на разработке Баженовских горизонтов в Западной Сибири. Участники международной конференции отметили, что белорусским нефтяникам удалось создать одно из самых технологичных предприятий в мире.
Александр Угрюмов, директор по развитию и разработке трудноизвлекаемых запасов предприятия «Газпромнефть – Технологические партнерства» (Россия):
Что меня лично вдохновило и что я для себя отметил, это очень тесную производственную интеграцию. И вот даже сегодня коллеги рассказывали о том, что даже то оборудование, которое используется, эти химические реагенты, они очень часто произведены в Беларуси. То есть это, безусловно, повышает ВВП страны. То есть это не только добыча нефти, это вся производственная цепочка от заводов, от производства оборудования до добычи.
Предприятие нацелено на новые рекорды. В этом году в Гомельской области планируют пробурить еще больше метража, чем в прошлом. Планку в 285 тысяч метров горных пород поднимут до 315, при этом не меняя количество буровых бригад. Это результат системной работы специалистов и полувекового опыта. Несмотря на ограниченный ресурс, объемы добычи нефти в Беларуси постепенно увеличиваются. В первую очередь, за счет труднодоступных отложений – они составляют половину запасов.
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