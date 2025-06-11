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В чём разница между близнецами и двойняшками – объяснила врач

11 июня 2025 15:10
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Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга?

Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:
В каком случае можно понимать, что будут двойняшки или тройняшки?

В чём разница между близнецами и двойняшками – объяснила врач-2

Алина Марченко, акушер-гинеколог:
Значит, двойняшки – это дети, рожденные из двух разных яйцеклеток. Как правило, они похожи между собой только как брат или сестра. Однояйцевые близнецы похожи друг на друга как капля воды и исходят из одной яйцеклетки, которая разделилась.

Наталья Надольская, ведущая:
Давайте еще подробнее, чем отличаются близнецы от двойняшек. Потому что я знаю, что это предмет спора во многих семьях, где есть близнецы. Насколько я знаю, близнецы, вы уже сказали, однояйцевые. То есть это была одна яйцеклетка. Она разделилась на две части. То есть они похожи во всем, то есть цвет глаз, волос, тела.

Алина Марченко:
Они также одного пола.

Наталья Надольская:
Всегда одного пола?

В чём разница между близнецами и двойняшками – объяснила врач-4

Алина Марченко:
Да, и у них одна группа крови.

Наталья Надольская:
Теперь двойняшки.

Алина Марченко:
Двойняшки могут быть разного пола. У них также может быть разная группа крови. В целом, они достаточно отличаются друг от друга.

Наталья Надольская:
То есть они выглядят просто как брат и сестра. Я даже видела двойняшек, у которых был разный цвет волос.

В чём разница между близнецами и двойняшками – объяснила врач-6

Алина Марченко:
Да, может быть все разное.

Наталья Надольская:
Они просто как родные брат и сестра, но родились в одно время.

Алина Марченко:
Да, похожи как брат и сестра одного возраста.

Подробности в видео.

Фото: pixabay

# Наталья Надольская # Беременность и роды

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