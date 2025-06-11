В чём разница между близнецами и двойняшками – объяснила врач

Год за годом количество двойняшек растет. Сейчас каждый 42 ребенок на планете – близнец. Ежегодно в мире появляется около 1,5 миллиона пар близнецов. Правда ли, что близнецы даже на большом расстоянии чувствуют друг друга? Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Юрий Святокум, ведущий:

В каком случае можно понимать, что будут двойняшки или тройняшки?

Алина Марченко, акушер-гинеколог:

Значит, двойняшки – это дети, рожденные из двух разных яйцеклеток. Как правило, они похожи между собой только как брат или сестра. Однояйцевые близнецы похожи друг на друга как капля воды и исходят из одной яйцеклетки, которая разделилась. Наталья Надольская, ведущая:

Давайте еще подробнее, чем отличаются близнецы от двойняшек. Потому что я знаю, что это предмет спора во многих семьях, где есть близнецы. Насколько я знаю, близнецы, вы уже сказали, однояйцевые. То есть это была одна яйцеклетка. Она разделилась на две части. То есть они похожи во всем, то есть цвет глаз, волос, тела. Алина Марченко:

Они также одного пола. Наталья Надольская:

Всегда одного пола?

Алина Марченко:

Да, и у них одна группа крови. Наталья Надольская:

Теперь двойняшки. Алина Марченко:

Двойняшки могут быть разного пола. У них также может быть разная группа крови. В целом, они достаточно отличаются друг от друга. Наталья Надольская:

То есть они выглядят просто как брат и сестра. Я даже видела двойняшек, у которых был разный цвет волос.