Представители США будут участвовать в «Интервидении» в России

Представители от Америки примут участие в международном песенном конкурсе «Интервидение», который состоится в Москве 20 сентября текущего года. Об этом информирует ТАСС.

Имена участников от Соединенных Штатов организаторы пока не называют. Сообщается, что представители будут объявлены позже.

Ранее сообщалось, что Сербию на песенном форуме представят певец и композитор Слободан Тркуля и музыкальная группа Balkanopolis. Также сообщалось об участниках от Беларуси и России. Нашу страну на «Интервидении» представлять будет Настя Кравченко. Российскую Федерацию – Ярослав Дронов, который выступает под псевдонимом Shaman.