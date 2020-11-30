В военную часть в Гродно прибыли 22 единицы техники. Какой именно и что в ней необычного?

Новости Беларуси. Новейшие образцы техники связи белорусского производства прибыли в военную часть Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 22 единицы техники, есть и совершенно новая радиорелейная цифровая станция «Сосна-2». Она только сошла с конвейера и не имеет аналогов в Вооруженных Силах страны. Таким образом, в Западном оперативном командовании создан специальный линейный батальон, который укомплектовали самыми современными разработками по линии связи. Репортаж Галины Буро.

325-й – 848-му, прием.

Освоение новой техники полным ходом. Если раньше, в старых аналогах, экипаж состоял их 10 человек, то в этой умной станции «Сосна-2» достаточно лишь четырех. Капитан Роман Гецольд – командир роты, уже пять лет служит в Вооруженных Силах. Носить форму мечтал с детства, окончил военный факультет БГУИР. За высокими технологиями, уверен, будущее, и эта сложная техника тому подтверждение.

Роман Гецольд, командир роты опорных узлов связи В/Ч 41780:

Разработчики учли все пожелания эксплуататоров, то есть наши. В составе данной станции есть больше, скажем так, оборудования специализированного, которое позволяет работать в больших радиорелейных направлениях, также по волоконно-оптическим линиям связи, по медному кабелю.

Радиорелейная цифровая станция «Сосна-2» полностью белорусского производства. Впервые опытный образец был представлен два года назад во время парада ко Дню Независимости. Затем боевое крещение на полигоне в Мулино во время совместных учений Беларуси и России «Щит Союза», и только в конце 2019-го станцию приняли на белорусское вооружение. 74-й полк связи в Гродно первым получил новейшую технику прямо с завода.

Галина Буро, корреспондент:

Техника связи – по сути, глаза и уши военных. Если на поле боя нет радиосообщения между подразделениями, то войска становятся дезориентированными. Дальность действия этой новой станции «Сосна-2» – 40 километров. А вся техника, которая сегодня прибыла на вооружение, способна покрыть связью всю Гродненскую область.

Машина на основе МАЗа, высота подъема мачты – 34 метра. На развертывание достаточно 20 минут – это в четыре раза быстрее по сравнению с устаревшими предшественниками. Да и качество связи выше, она идет по цифровому потоку, есть и широкополосная передача данных – можно сказать, что-то вроде Wi-Fi. Разработка не уступает мировым аналогам. А для отдыха личного состава предусмотрены машины бытовой направленности с кухней, удобно в полевых условиях.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Очень важно отметить то, что, проведя ряд работ, мы приступили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса нашего государства к серийному производству. Я хочу акцентировать внимание: всех родов связи, которые используются для управления в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

22 единицы новейшей и модернизированной техники именно гродненский полк получил первым неслучайно, ведь на его базе создан новый линейный батальон связи. Действовать начал с 30 ноября и полностью с новейшего автопарка. Такое в Беларуси впервые.

Александр Вольфович, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Генеральным штабом постоянно изучаются мировые тенденции применения военной силы. Изучается опыт современных вооруженных конфликтов. Исходя из этого, мы понимаем, какие Вооруженные Силы должны быть в Республике Беларусь.