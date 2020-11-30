Прямой эфир

Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет

30 ноября 2020 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает ветеран труда Валентина Федоровна Андросик. Она поднимала целину, работала на железной дороге и была заведующей магазином, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет-1

Поздравить именинницу приехали не только родные и близкие. К поздравлениям присоединились руководство районной администрации, коллеги и друзья.

Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет-4

О секретах долголетия в видеоматериле Анны Куртасовой.

# Долгожители Беларуси # общество # Валентина Андросик # Анна Куртасова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Морозы до -10°С всю неделю ожидаются в Беларуси
30 ноября 2020 14:59

Морозы до -10°С всю неделю ожидаются в Беларуси

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?
30 ноября 2020 14:55

Не стоит целовать кресты и образа, а посетить службу можно онлайн. Какие ещё меры безопасности ввели в храмах Беларуси?

Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину
30 ноября 2020 14:54

Разгоняемся и резко бьём по тормозам. Эксперимент ГАИ, который покажет, почему нужно вовремя менять резину