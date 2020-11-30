Поднимала целину, работала на железной дороге. Рассказываем про жизнь ветерана труда, которой исполнилось 100 лет

Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает ветеран труда Валентина Федоровна Андросик. Она поднимала целину, работала на железной дороге и была заведующей магазином, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает ветеран труда Валентина Федоровна Андросик. Она поднимала целину, работала на железной дороге и была заведующей магазином, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Поздравить именинницу приехали не только родные и близкие. К поздравлениям присоединились руководство районной администрации, коллеги и друзья.
О секретах долголетия в видеоматериле Анны Куртасовой.