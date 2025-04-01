С заботой о братьях меньших. В Витебском зоопарке выхаживают медвежат. Здесь животные получили временный приют и шанс на спасение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С заботой о братьях меньших. В Витебском зоопарке выхаживают медвежат. Здесь животные получили временный приют и шанс на спасение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышей обнаружили в брошенной берлоге. Не дождавшись медведицы, их передали специалистам. Детеныши весили чуть больше килограмма, но питание по режиму дало нужный результат. Сегодня медвежатам уже около семи недель, они окрепли и прибавили в весе.
В Витебском зоопарке живут и две медведицы, у которых есть свой просторный вольер с бассейном. Для малышей сейчас подбирают новое жилище.
Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Они не могут остаться на постоянку, у нас свои медведи, маленьким мы сейчас активно ищем дом. Мы сделали запросы в разные места, не только по Беларуси, но по Беларуси мы получили все отказы.
Весенне-летний сезон – самый оживленный и сложный для зоопарка. В этот период традиционно приходится выкармливать много животных. Некоторых приносят местные жители. Больше посетителей и приятных хлопот.