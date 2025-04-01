С заботой о братьях меньших. В Витебском зоопарке выхаживают медвежат. Здесь животные получили временный приют и шанс на спасение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышей обнаружили в брошенной берлоге. Не дождавшись медведицы, их передали специалистам. Детеныши весили чуть больше килограмма, но питание по режиму дало нужный результат. Сегодня медвежатам уже около семи недель, они окрепли и прибавили в весе.

В Витебском зоопарке живут и две медведицы, у которых есть свой просторный вольер с бассейном. Для малышей сейчас подбирают новое жилище.