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В Витебском зоопарке выхаживают медвежат

01 апреля 2025 06:31
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С заботой о братьях меньших. В Витебском зоопарке выхаживают медвежат. Здесь животные получили временный приют и шанс на спасение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебском зоопарке выхаживают медвежат-2

Малышей обнаружили в брошенной берлоге. Не дождавшись медведицы, их передали специалистам. Детеныши весили чуть больше килограмма, но питание по режиму дало нужный результат. Сегодня медвежатам уже около семи недель, они окрепли и прибавили в весе.

В Витебском зоопарке живут и две медведицы, у которых есть свой просторный вольер с бассейном. Для малышей сейчас подбирают новое жилище.

В Витебском зоопарке выхаживают медвежат-4

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка: 
Они не могут остаться на постоянку, у нас свои медведи, маленьким мы сейчас активно ищем дом. Мы сделали запросы в разные места, не только по Беларуси, но по Беларуси мы получили все отказы.

В Витебском зоопарке выхаживают медвежат-6

Весенне-летний сезон – самый оживленный и сложный для зоопарка. В этот период традиционно приходится выкармливать много животных. Некоторых приносят местные жители. Больше посетителей и приятных хлопот.

# Витебский зоопарк # Зоопарк # Животные # Человек и животные

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