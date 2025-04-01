Там есть чудотворные иконы, подаренные Александром II. История храма Святой Живоначальной Троицы в Зельве

В центре Зельвы есть колыбель света – храм Святой Живоначальной Троицы, рассказали в программе «Путевка BY». Его возвели в 1815-м на фундаменте православной деревянной церкви 1434 года. Изначально храм был униатским. Средства на постройку пожертвовали князья Сапеги, архитектором стал Александр Градецкий. Место святое и намоленное уже 590 лет!

Протоиерей Георгий Суботковский, благочинный церквей Зельвенского округа, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы:

Есть неподтвержденная история, вроде бы князь Сапега хотел построить на этом месте театр. Возвел фундамент до окон, а потом, когда уже стал человеком престарелым, больше думал о вечности, он захотел достроить это как униатский костел. Храм перестроен в начале ХХ века в 1904-1909 годах по проекту архитектора Плотникова на средства покровительствующего синода и пожертвования прихожан, трудами священника Иосифа Янковского, батюшка был добрый, благочестивый. Его Господь призвал, когда он молился у Святого престола, из-за такого благоговейного к нему отношения похоронен прямо у левого клироса.

В годы военные храм не закрывался. Здесь был госпиталь, в котором лечили немецких и русских солдат. Когда благоустраивали территорию, обнаружили некрополь и множество захоронений, нашли кайзеровские каски времен еще Первой мировой войны...