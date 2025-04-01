Прямой эфир

Там есть чудотворные иконы, подаренные Александром II. История храма Святой Живоначальной Троицы в Зельве

01 апреля 2025 06:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В центре Зельвы есть колыбель света – храм Святой Живоначальной Троицы, рассказали в программе «Путевка BY». Его возвели в 1815-м на фундаменте православной деревянной церкви 1434 года. Изначально храм был униатским. Средства на постройку пожертвовали князья Сапеги, архитектором стал Александр Градецкий. Место святое и намоленное уже 590 лет! 

Там есть чудотворные иконы, подаренные Александром II. История храма Святой Живоначальной Троицы в Зельве-2

Протоиерей Георгий Суботковский, благочинный церквей Зельвенского округа, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы:
Есть неподтвержденная история, вроде бы князь Сапега хотел построить на этом месте театр. Возвел фундамент до окон, а потом, когда уже стал человеком престарелым, больше думал о вечности, он захотел достроить это как униатский костел. Храм перестроен в начале ХХ века в 1904-1909 годах по проекту архитектора Плотникова на средства покровительствующего синода и пожертвования прихожан, трудами священника Иосифа Янковского, батюшка был добрый, благочестивый. Его Господь призвал, когда он молился у Святого престола, из-за такого благоговейного к нему отношения похоронен прямо у левого клироса. 

В годы военные храм не закрывался. Здесь был госпиталь, в котором лечили немецких и русских солдат. Когда благоустраивали территорию, обнаружили некрополь и множество захоронений, нашли кайзеровские каски времен еще Первой мировой войны... 

Там есть чудотворные иконы, подаренные Александром II. История храма Святой Живоначальной Троицы в Зельве-4

Протоиерей Георгий Суботковский:
Территория храма является некрополем, здесь есть и имперские захоронения, времен советских. Во времена безбожного атеистического лихолетья колокол сбросили с колокольни, кусочек откололся. Мы хотели поставить его как памятник, но потом сделали арочку, чтобы иногда исполнял свое литургическое предназначение. Он очень старинный 1880 года. Приблизительно 400 килограммов.

Там есть чудотворные иконы, подаренные Александром II. История храма Святой Живоначальной Троицы в Зельве-6

В храме есть и свои чудотворные святыни – иконы, которые были подарены в 60-е годы XIX века императором Александром II.

Подробности в видео

# История # Православные в Беларуси # Анастасия Макеева # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Базовый тариф мобильной связи появился в Беларуси
01 апреля 2025 05:56

Базовый тариф мобильной связи появился в Беларуси

Лукашенко – Караеву: вы в Гродненской области как на своей родной земле, меня это радует
01 апреля 2025 05:42

Лукашенко – Караеву: вы в Гродненской области как на своей родной земле, меня это радует

В Палате представителей обсудили совершенствование земельного законодательства
31 марта 2025 19:54

В Палате представителей обсудили совершенствование земельного законодательства