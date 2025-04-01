В Минске обсудили стратегию развития белорусского нотариата до 2030 года

Стратегия работы до 2030 года: в Минске обсудили работу белорусского нотариата. Главная цель – обеспечить максимальную доступность услуг при высоком уровне их качества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ,

С 2024 года более трети нотариальных действий юристы могут совершать дистанционно. В том числе через личный кабинет на сайте нотариальной палаты. Например, по сети можно провести такие действия, как получение дубликата документа, совершение исполнительной надписи.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты: Нотариат идет постепенно к тому, чтобы внедрять сначала внутри нотариального сообщества эти возможности цифровизации в том, чтобы автоматизировать все процессы совершения наших нотариальных действий, начиная от обращения к нотариусу и заканчивая выдачей нотариального документа. Ну и дальше будем думать, посмотрим, перейдем ли мы в каких-то еще видах на удаленное либо дистанционное совершение нотариальных действий.

В июне вступит в силу закон, разрешающий нотариусам оформлять сделки с недвижимым имуществом. В первую очередь это нововведение направлено на повышение комфорта проживания в сельской местности.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Надо было обращаться, выезжать в районные центры для того, чтобы обратиться в госорганизацию по регистрации недвижимого имущества, то к настоящему моменту со вступления в силу соответствующей нормы нотариус вправе не только будет удостоверить сделку, но и зарегистрировать все права, которые переходят по сделке или в рамках реализации завещания.

Актуальный тренд в деятельности белорусских нотариусов – дисциплина и порядок. Эти высококвалифицированные специалисты в области права нацелены на активное использование передовых технологий, что значительно улучшит качество предоставляемых услуг.