Лучший гид по советской эпохе – побывали в доме-музее сельского быта

Перевернем календарь в послевоенную жизнь и откроем для вас душевное местечко! Осенью 2021 года в агрогородке Голынка открыли дом-музей сельского быта, рассказали в программе «Путевка BY». Интерьеры в стиле 1940-1970 годов согреют людей старшего поколения и удивят новое. Лучший гид по советской эпохе. Раньше в этом доме жила семья Кузнецовой Ларисы Леонтьевны. Она подарила свое гнездышко музею, когда получила новую квартиру. Славные вещицы от бабушек-дедушек собирали всей округой и приводили в чувства. Теперь от туристов, школьников и делегаций нет отбоя.

В этом зале хозяева отдыхали и встречали гостей за круглым столом. Маляваныя дываны, панно из ракушек, ходники и красочные вышивки. Шкатулка хендмейда. От такого антуража хочется петь и плясать. За каждым предметом – своя история и фамилия.

Лариса Равинская, библиотекарь Голынковской сельской библиотеки:

Наши соседи приезжали и сказали, что попали в детство, к бабушке. Подарила женщина одна из Голынки. Это канапа еще ее мамы, а дыван самотканый она тоже дала, мы обновили канапу.

Отдельную зону в музее посвятили местным ремеслам. Здесь процветало бондарство, гончарство, шаповальство, ткачество, кожевенное дело. Все – от продуктов до одежды – делали сами. Галерея инструментов удивит.