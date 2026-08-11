Европу отрезали от российского газа, чтобы перевести на американские танкеры – Лазуткин

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Раньше войны влияли на стоимость газа и нефти, а сегодня конфликты в разных точках мира напрямую управляют мировой энергетикой. Якобы случайные атаки дронов могут парализовать целую энергосистему, если знать, куда бить. И здесь статус союзника США или члена НАТО ничего не гарантирует.
На днях с провокацией в отношении газопровода столкнулась Болгария, где рядом с компрессорной станцией взорвался украинский дрон.
Что стоит за атаками и что будет с европейской энергетикой, расскажем в «Занимательной политологии».
Болгары не имеют с Украиной общей границы, поэтому, прежде чем упасть возле Трансбалканского газопровода, дрон пролетел Румынию и Молдову. И правительство Болгарии подняло больную тему – дрон не смогли зафиксировать средствами радиолокации ни в одной из стран. Это еще один пример того, что никакие системы ПВО в том виде, каких годами создавали США и НАТО, не могут защитить объекты энергетики от дронов.
Второй важный вопрос – цена. Потому что ракеты Patriot – это основа американского ПВО и их союзников – во время войны на Ближнем Востоке закончились за месяц, а запасы надо будет восстанавливать до 2030-х годов.
Цена экспортного варианта такой ракеты от 3 до 10 миллионов долларов за штуку, а их нужно примерно две на одну цель. Бедные страны типа Болгарии такое оружие себе не могут позволить. Но самое главное, ракет просто нет на рынке.
Поэтому сложилась уникальная ситуация, когда из-за четырехлетнего конфликта в Украине и острой фазы войны в Иране абсолютно все американские союзники оказались беззащитными в воздухе. Кроме того, из-за санкций сильно изменилась логистика нефти и газа.
Например, Трансбалканский газопровод, который строили в советское время, сегодня работает в реверсном режиме и перекачивает газ из Азербайджана через Турцию в Украину. Это же касается советских систем, которые поставляют газ в Украину реверсом из Словакии, Польши, Венгрии, Румынии. Россия там никак не задействована. Газопровод Ямал – Европа Германия и Польша на своих территориях национализировали, считай, украли, а «Северный поток» вообще взорван и стоит.
То есть вся советская система поставок газа, которую строили в 70-х годах, сейчас работает не по назначению. Она либо выключена, либо по ней качают газ в обратную сторону. Так Европу сознательно отрезали от российских трубопроводных поставок, чтобы перевести на американские танкеры.
Подробнее в видео.