Европу отрезали от российского газа, чтобы перевести на американские танкеры – Лазуткин

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Раньше войны влияли на стоимость газа и нефти, а сегодня конфликты в разных точках мира напрямую управляют мировой энергетикой. Якобы случайные атаки дронов могут парализовать целую энергосистему, если знать, куда бить. И здесь статус союзника США или члена НАТО ничего не гарантирует.

На днях с провокацией в отношении газопровода столкнулась Болгария, где рядом с компрессорной станцией взорвался украинский дрон.

Что стоит за атаками и что будет с европейской энергетикой, расскажем в «Занимательной политологии».

Болгары не имеют с Украиной общей границы, поэтому, прежде чем упасть возле Трансбалканского газопровода, дрон пролетел Румынию и Молдову. И правительство Болгарии подняло больную тему – дрон не смогли зафиксировать средствами радиолокации ни в одной из стран. Это еще один пример того, что никакие системы ПВО в том виде, каких годами создавали США и НАТО, не могут защитить объекты энергетики от дронов.

Второй важный вопрос – цена. Потому что ракеты Patriot – это основа американского ПВО и их союзников – во время войны на Ближнем Востоке закончились за месяц, а запасы надо будет восстанавливать до 2030-х годов.

Цена экспортного варианта такой ракеты от 3 до 10 миллионов долларов за штуку, а их нужно примерно две на одну цель. Бедные страны типа Болгарии такое оружие себе не могут позволить. Но самое главное, ракет просто нет на рынке.

Поэтому сложилась уникальная ситуация, когда из-за четырехлетнего конфликта в Украине и острой фазы войны в Иране абсолютно все американские союзники оказались беззащитными в воздухе. Кроме того, из-за санкций сильно изменилась логистика нефти и газа.