В Минской области продолжается активный сбор овощей

В Минской области идет активный сбор овощей. В фермерском хозяйстве, где овощеводством занимаются несколько поколений, в этом сезоне впервые высадили перец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под культуру отвели две теплицы по 20 метров. Для эксперимента выбрали сорта «Бутус», «Динамика» и «Портека», чтобы определить, какие лучше приживаются в местных условиях. Одновременно в хозяйстве продолжается уборка традиционных культур.