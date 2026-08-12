В Минской области продолжается активный сбор овощей

В Минской области идет активный сбор овощей. В фермерском хозяйстве, где овощеводством занимаются несколько поколений, в этом сезоне впервые высадили перец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минской области идет активный сбор овощей. В фермерском хозяйстве, где овощеводством занимаются несколько поколений, в этом сезоне впервые высадили перец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под культуру отвели две теплицы по 20 метров. Для эксперимента выбрали сорта «Бутус», «Динамика» и «Портека», чтобы определить, какие лучше приживаются в местных условиях. Одновременно в хозяйстве продолжается уборка традиционных культур.
Иван Катько, фермер:
Выращиваем овощи все полностью: кукурузу, картофель, помидоры, свеклу. Картофеля где-то собираем от тонны в день. Капусты где-то две-три тонны в день. Огурцов от 100 до 200 килограммов где-то в день.
В планах фермеров – расширить ассортимент и повысить эффективность использования имеющихся площадей.