На территории 6-й городской клинической больницы возводят два новых корпуса

Развитие системы здравоохранения Минска: в городе активно возводятся современные медучреждения, также комплексно модернизируются уже действующие. Так, на территории 6-й городской клинической больницы продолжается строительство двух новых корпусов Центра травматологии и ортопедии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они составят единый архитектурный ансамбль с уже существующим 4-м корпусом: так, одно здание уже полностью готово в конструктиве: закрыт тепловой контур, сейчас строители занимаются фасадом.

Внутри на 95% выполнено устройство перегородок, завершаются черновые работы по электрике и сантехнике. На стройплощадке другого корпуса круглосуточно работают четыре бригады монолитчиков – это более 50 специалистов: здесь ведутся кладочные работы, заполняются наружные стеновые проемы, возводятся перегородки. В подвальной части здания готовят основание под бетонные полы.

Алексей Савчук, заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи 6-й городской клинической больницы:

На первом этаже разместится современное приемное отделение пропускной способностью до 80 тысяч пациентов в год, оснащенное самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Этажами выше разместятся отделения травматологии, хирургии, гнойной хирургии, отделение эндоскопии и современный операционный блок с 10 операционными.

Виктор Аносов, главный врач 6-й городской клинической больницы:

В настоящее время более 150 пациентов детского и взрослого возраста обращаются ежедневно к нам, есть пики обращений, летний период, зимний период, когда гололед, то есть имеющееся приемное отделение не предоставляет тот объем возможностей, который необходим для граждан. В новых корпусах площадь зданий от имеющихся, которые были снесены, увеличится более чем в 4,5 раза.

Планируется, что строительство одного из корпусов завершат в уже первом квартале следующего года. А пациентов ультрасовременный медицинский комплекс примет в конце 2027-го.