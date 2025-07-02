В Витебской области встретили участников международного автопробега

Памятные места посетили участники международного автопробега. Представители ДОСААФ Беларуси и России приурочили его ко Дню Независимости Беларуси и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение почти месяца автомобили двигались по городам трудовой и воинской славы. Их путь начался в Москве, и вот колонна пересекла границу Беларуси. Первым остановочным пунктом стал мемориальный комплекс «Рыленки». Это одно из крупнейших захоронений советских солдат и офицеров в Витебской области.

Юрий Дечканец, участник автопробега:

Для меня это уже третий автопробег, международный автопробег, который стартует, как правило, в Российской Федерации. Мы встречаем его на белорусской земле. Встречаем тепло, с душой. Для меня это не просто автопробег, это дань памяти моему прадеду, который воевал в Карелии и пропал без вести.

Автоколонна финиширует завтра в столице. У стелы «Минск – город-герой» состоится церемония возложения венков и цветов, знаменующая завершение автопробега. Белорусско-российская инициатива – это не только дань уважения героям, но и важный шаг в укреплении дружбы между народами Союзного государства.