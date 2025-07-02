«Купалье» в Александрии обещает побить рекорды! Чем удивят в 2025 году?

Республиканский фестиваль «Купалье» завершает последние приготовления к встрече гостей. В Александрии планируют побить рекорды прошлого года, а это более 90 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевая задача этого сезона – трепетно сохранить древние обряды и традиции и органично ввести новые подходы, технологии и творческие номера. Гостей ждет путешествие по регионам: знакомство с их экономическим лицом, культурным кодом и гастрономическими секретами. Кстати, на празднике будет работать около двух километров торговых рядов. Ожидают представителей из 29 регионов России, в том числе Амурской и Сахалинской областей. Как на глазах оживает александрийское поле, видела Юлия Мычка.

16-е по счету «Купалье» в Александрии обещает побить все рекорды. Организаторам уже тесно на привычном поле у Днепра – белорусская душа и гостеприимство требуют простора. Праздник, выросший из регионального фестиваля, достиг поистине национального масштаба.

Наталья Пушнова, заместитель начальника управления культуры Могилевского облисполкома:

Сегодня мы занимаем огромную площадь, практически ушли до завершения самого поля, увеличилось количество регионов из Российской Федерации, будут из 29 регионов представители, более 1200 мастеров народного творчества покажут свое искусство здесь, на этом поле.

Белорусское радушие здесь не на словах, а на деле. Сердце Александрии – город мастеров – преобразился. Вместо палаток выросли два десятка деревянных домиков, построенных руками умельцев со всей Могилевской области. Чтобы каждый гость почувствовал: это не ярмарка наскоро, а настоящий дом творчества, с уважением к гостю.

Но главный символ праздника рождается не здесь, он еще в пути. В мастерских по всей Беларуси кипит работа над сердцем «Купалья». На рушниках, в керамике и соломе обретает форму и тянется к солнцу символ фестиваля «Купальскае дрэва жыцця».

Наталья Аникович, заведующая отделом Могилевского областного методического центра народного творчества:

Всего в конкурсе будут принимать участие около 50 экспонатов. Каждый район, регион очень ответственно готовится к этому конкурсу. Немножко приоткрывая секрет, мы увидим множество деревьев, выполненных в самых разных техниках.

Каждый район в Александрии стремится показать свою изюминку. Мстиславский, к примеру, привез тысячу кирпичей. Он славится мастерами-печниками. Здесь возводят не макет, а настоящую печь с камином. И уже в эту субботу на ней будут шкварчать кулинарные шедевры белорусской кухни.