«Человек Дела» – в Минске подвели итоги ежегодного бизнес-конкурса

В Беларуси подведены итоги ежегодного бизнес-конкурса «Человек Дела». Вот уже в 30-й раз руководители предприятий различных форм собственности были удостоены высоких наград в 12 номинациях. Подробности юбилейной церемонии – у Виолетты Шаблинской.

На протяжении 30 лет конкурс «Человек Дела» является площадкой для обмена опытом между поколениями профессионалов в белорусском бизнес-сообществе. Ежегодно 12 лидеров, демонстрирующих выдающиеся успехи и инновационный подход в управлении и развитии бизнеса, получают заслуженное признание от авторитетного экспертного совета. Их имена становятся символом успеха и ориентиром для новых поколений предпринимателей. Конкурс чутко улавливает пульс времени, отмечая тех, кто успешно справляется с вызовами современности.

Виктор Жук, руководитель оргкомитета конкурса «Человек Дела»:

Если у человека получается все в бизнесе, у него получится в любой другой сфере. Это особый талант работать не только самому, а организовывать команду, работу других людей. И работать эффективно, не в убыток, а с прибылью.

Васиф Исмайылов, учредитель «Торгового дома Азербайджана», стал ярким примером предпринимателя, успешно реализующего амбициозные проекты и вносящего вклад в развитие межгосударственных отношений. За поддержание высоких стандартов качества зарубежной продукции на белорусском рынке он удостоен звания «Человек Дела». В портфеле у лауреата конкурса множество проектов. Однако одним из ключевых является открытие в белорусской столице Торгового дома Азербайджана. Кстати, идея о создании центра, где Азербайджан и Беларусь смогут взаимно представить свою продукцию, принадлежит главам двух стран. Инициатива стала важным шагом в развитии экономических и культурных связей между Беларусью и Азербайджаном. Васиф Исмайылов, учредитель «‎Торгового дома Азербайджана»:

Для азербайджанского предпринимателя, который хочет попасть в вашу красивую страну, Торговый дом – мост. Обе стороны между собой общаются. И Торговый дом изучает рынок и здесь, и в Баку, чтобы наши предприниматели работали – обе стороны.

Генеральный директор А1 Гельмут Дуз твердо уверен, что компания делает все возможное, чтобы не просто идти в ногу со временем, но и задавать тренды, предлагая своим абонентам инновационные технологии и передовые сервисы. Под его руководством компания не только прочно удерживает лидерские позиции на телекоммуникационном рынке Беларуси, но и активно способствует развитию цифровой экономики, предлагая своим абонентам передовые технологии и сервисы, опережающие время. За годы своего развития мобильная связь стала неотъемлемой частью жизни каждого жителя Беларуси. За поддержание высокого стандарта зарубежной марки и вклад в развитие сферы коммуникаций генеральный директор А1 Гельмут Дуз стал лауреатом конкурса «Человек Дела 2025». Гельмут Дуз, генеральный директор компании А1:

В бизнес-сегменте мы существенно расширили наше портфолио от просто мобильной связи к облачным сервисам и цифровым услугам. И мы на этом не останавливаемся. Мы стараемся вести свой бизнес по гибкой модели в условиях глобальной экономической турбулентности, где нельзя рассчитывать на стабильность, поэтому нам важно мобилизовать все способности и возможности нашего бизнеса и команды, опыт и желание идти на риск. И мы работаем именно так.

За активное привлечение и эффективное использование инвестиций отмечен генеральный директор «Финтех Инвест» Тарас Надольный – имя, ставшее синонимом успеха в мире инноваций. Известный банкир и талантливый финансист не боится ставить перед собой амбициозные цели. Это помогает ему внедрять современные подходы в финансовую сферу страны и открывать новые горизонты. Компания «Финтех Инвест» активно внедряет новые технологии в финансовые услуги. Под руководством Тараса Надольного компания владеет Finstore и Finup и развивает инвестиционный бизнес по токенизации корпоративных облигаций предприятий, брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Эти проекты уже помогли белорусским предприятиям привлечь более 250 миллионов долларов инвестиций на свое развитие. Тарас Надольный, директор ООО «Финтех Инвест»:

«Человек Дела» – это для нас высокая оценка и признание, мы с гордостью говорим спасибо и организаторам, и нашим клиентам, которые голосуют за нас, покупая наши сервисы, наши услуги. Генерального директора «ИнДев Солюшенс» Олега Белякова всегда вдохновляла IT-сфера, и сегодня он с радостью занимается любимым делом. Компания «ИнДев Солюшенс» разрабатывает программные продукты для органов государственной власти и управления, а также организаций всех форм собственности. Специализируется на цифровизации различных сфер жизни: государственного управления, финансового сектора, промышленности, туризма, общественной безопасности и других. За создание предприятия, подающего пример перехода на инновационный путь развития, Олег Беляков стал лауреатом конкурса «Человек Дела 2025».