Лицемерие Запада, «Орешник» к концу года и одесский кейс для Беларуси в 2020-м. Тезисы Лукашенко накануне праздника

В этот предпраздничный вечер накануне Дня Независимости начинаем с вопроса: а что значит быть по-настоящему суверенным, самостоятельно выбирать свой путь и идти собственной дорогой, без оглядки на тех, кто считает возможным диктовать свои условия целым странам и народам? Ответы на эти вопросы, разумеется, с поправкой на нынешние мировые обстоятельства, на то, что Запад продолжает разыгрывать военный спектакль ценою в сотни миллиардов евро, накануне дал Президент на торжественном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География влияет на ментальность любого народа. Расположение наших территорий повлияло на нашу историю. Постоянные войны между империями и цивилизациями. Выстояли. Именно это горнило огненной турбулентностью стало кузницей белорусской нации. Последний период – самый близкий для каждой белорусской семьи. Это был пик борьбы за извечную национальную идею – людьми зваться. Лукашенко: как только забудем дорогу в Хатынь, все назавтра это вернется. Подробнее.

Президент четко подметил, именно тогда был определен геополитический путь для планеты. Вот она, международная легитимация нашего Дня Независимости. У многих стран эти дни декларативные и относятся к летописям, даже к гражданским войнам. У нас эта дата – победа жизни. Дата, объединяющая каждую семью, в которых были узники, подпольщики и фронтовики. Поэтому это так важно и близко. Не из-за близости к событиям. Последняя война в истории нашего народа могла бы оказаться еще и последней вехой развития белорусскости.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Именно люди, способные защитить свою Родину, – это наш золотой фонд. И любая страна, любое государство должно относиться к этому фонду крайне бережно, что и происходит в нашей стране. Даже когда молодая белорусская нация, словно росток папараць-кветкі, оказалась под сапогом оккупанта, наши предки показали лучшие черты национального характера – мужество и милосердие. Погибая сами, помогали другим. Находясь в оккупации, не сломились. Педантичная невероятная европейская жестокость превращала наших предков в пепел или рабов. А белорусы стали народом-победителем. Именно тогда концепция коллективного Запада Drang nach Osten достигла своего апогея.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В канун нашего всенародного праздника Дня Независимости невозможно не говорить о самой главной ценности, которая есть у нашего народа, у нашего государства – о мире, о добре. А эти два понятия неразрывно связаны со способностью поддерживать этот мир и укреплять это добро. Поэтому основополагающими условиями для этого и является наличие хорошего, оснащенного, мотивированного силового блока. Мы как страна-основательница того неискаженного ООН имеем мировой голос. Минские инициативы – это всегда про мир, но потомки тех, кто сжигал наших предков, снова на тропе войны. От когнитивной до гибридной. Лукашенко: независимость стоит дорого, белорусы заплатили за неё самую страшную цену. Подробнее.

Вот и получается, что миролюбивая Беларусь в канун главного дня государственности вынуждена придерживаться воинствующей риторики. Очень важная деталь. Мы никогда не нападали, но постоянно вынуждены были обороняться. Эта борьба никогда не прекращается. Холодную сменила гибридная война, и теперь она всегда смысловая. Анатолий Булавко:

Научить стрелять человеку из автомата – это дело нескольких часов. А научить понимать, куда стрелять, зачем – дело всей жизни. Истинного патриота, истинного защитника своей Родины.

Дело не в Лукашенко, а его позиции белорусам быть гаспадарамі своей земли. Не просто белорусом быть. Дело не в нашем государственном строе, а в сути коллективного Запада. Обогащение за счет колоний. А поработить нас пытаются успешно обкатанными способами в других странах. Провокация не удалась – Лукашенко о том, кто 2020-м хотел сжечь дом в Минске и возглавить оппозицию. В этом усматриваются даже параллели с трагическими событиями в Одессе. И дальнейшая судьба Беларуси – это масштабирование украинского сценария. Предпраздничная речь была слишком правдивой, чтобы быть лишь торжественной. В таких условиях живем. И на этот раз Лукашенко остался верным себе, не стал келейно скрывать свои неоднозначные и не всегда популярные решения. Встреча с американцами и амнистия для Тихановского. Праздничная атмосфера и спокойные будни. А в эти дни даже распогодилось. Белорусов не касается вся эта турбулентность. Это не данность, это работа всей вертикали военного блока и выверенные решения Первого. «Орешник» – гарантии военной безопасности.