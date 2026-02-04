Проверка ВС по поручению Президента продолжается в одной из частей 72-го учебного центра

Масштабная внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента Беларуси продолжается. Сегодня, 4 февраля, экзамен держат бойцы одной из воинских частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверяется техническое состояние вооружения, военной и специальной техники, а также наличие и качество хранения запасов материальных средств. В запечатанном конверте под грифом «секретно» – задача от Главнокомандующего – снять с хранения и поставить в строй технику. Это несколько единиц танков Т-72, БМП-2 и командно-штабные машины. Итогом станет контрольный пробег, протяженностью 15 километров.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня составом группы мы проверим: в каких условиях хранится техника, как выполнен весь комплекс работ по постановке техники на длительное хранение. Техника стоит на длительном хранении. Заправлена ли топливом, горюче-смазочными материалами. Вообще, в каких условиях она хранится: под навесами, накрыта, не накрыта. Мороз нас не пугает, бодрит людей, поэтому на выполнение той задачи, которую поставил нам Президент, Главнокомандующий, это никак не влияет. Выполнять задачи, кто знает, в каких условиях придется – в условиях жары или в условиях холода. Поэтому мы к этому готовы. И самое главное, что готовы люди, которые отвечают за это.

Глава государства держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил, которая продлится до весны. По ее итогам будет проведен детальный анализ для устранения возможных недостатков и корректировки работы по совершенствованию белорусской армии, подготовке и обучению личного состава.