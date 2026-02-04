В Беларуси с начала 2026 года при пожарах погибли 129 человек – Синявский

Президент заслушал подробный доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за продолжительного похолодания республиканский и областные центры управления МЧС переведены на особый режим работы. Усилен контроль за устойчивостью систем жизнеобеспечения, проверено взаимодействие со всеми профильными службами. Специалисты находятся в готовности к оперативному реагированию. За период морозов на тепломагистралях произошло 19 аварий. Также зафиксировано более 900 случаев временных отключений населенных пунктов от электроснабжения. Все инциденты были устранены в кратчайшие сроки.

Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам пожарной безопасности. Главу государства интересовало, как Министерство справляется с этими задачами. По словам Вадима Синявского, подразделения ведомства ежедневно реагируют более чем на тысячу сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях. В большинстве случаев основной причиной происшествий остается неосторожное обращение с огнем.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сегодня констатируем гибель 129 человек на этих пожарах. Это достаточно серьезный рост по сравнению с предыдущими итогами. Основными условиями подобных пожаров являются низкие температуры, а причинами их будут являться в 60 % случаев – неосторожное обращение с огнем. Примерно около 20 % случаев – это теплогенерирующее устройство и перекал печи. И в остальных случаях – это вопросы эксплуатации электроприборов.

Министерство принимает достаточно активные меры по реагированию на эти факты. Кроме того, проводится комплексная работа в жилом секторе с населением по доведению информации противопожарной защиты, решением вопросов, связанных с устройством автономных пожарных извещателей, ну и конечно же, неблагополучие, которое, к сожалению, мы также констатируем, в результате которого погибают люди. Все эти вопросы решаются активно, ответственно, в интересах людей.

Специалисты работают на опережение. Основной упор делается на подворовые обходы, адресную работу с населением и жесткий контроль за устранением выявленных нарушений. Кроме того, с учетом обильных осадков и рисков весеннего половодья уже разработаны меры реагирования на возможную паводковую ситуацию в стране. Главная цель этой стратегии – предотвратить возможные чрезвычайные ситуации в ближайшие месяцы.