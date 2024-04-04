В Беларуси избрали новый состав Совета Республики

В Беларуси избрали сенаторов. Врачи, руководители крупных предприятий и управленцы – в новый состав Совета Республики войдут представители разных сфер с большим опытом работы и четким планом действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, от каждой области и Минска избираются по восемь человек путем тайного голосования на заседаниях Советов депутатов. Так, депутатский корпус Минска поддержал ранее выдвинутые кандидатуры на места в верхней палате парламента. Некоторые уже работали в Совете Республики и продолжат эту деятельность. Другие избираются впервые, но хорошо известны в обществе по своей профессиональной деятельности.

Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси, избранный член Совета Республики Национального собрания 8-го созыва от Минска:

У нас формируется профессиональная, серьезная и, я очень надеюсь, эффективная команда. В первую очередь те вопросы, которые будут затрагивать нас, в которых мы планируем принять активное участие, это вопросы нормотворчества системы здравоохранения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне видится, что в работе 8-го созыва еще больше внимания надо уделять работе с людьми, трудовыми коллективами, просто с нашими субъектами хозяйствования, чтобы чувствовать то, что сегодня необходимо решать в экономике, социальном развитии нашей страны.