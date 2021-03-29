В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?

Новости Беларуси. Дома-интернаты Витебской области возвращаются в штатный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С осени 2020 года, чтобы не подвергать распространению коронавирусной инфекции проживающих в соцучреждениях, персонал работал вахтовым методом. «Все проживающие были согласны». В домах-интернатах Витебской области начинают массовую вакцинацию Сегодня из 15 действующих в северном регионе страны домов-интернатов восемь уже вернулись к обычному графику. Сменить режим позволила и вакцинация медперсонала. Сейчас уже прививают от COVID-19 и самих подопечных таких учреждений.

В доме-интернате проживают люди разных возрастов. Не допустить среди них заболевания и распространения вируса – главная задача была и остается. Здесь ни один из проживающих за все время пандемии не заразился COVID-19. Несмотря на то, что для сотрудников изменен режим работы, меры предосторожности соблюдают по-прежнему.

Татьяна Бондарь, директор Селютского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:

После выхода с режима вахтового метода у нас остались санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые мы проводили, работая вахтовым методом. И проветривание, и кварцевание проводится согласно графику. Также перед тем, как проживающие идут принимать пищу (завтрак, обед, полдник, ужин). мы обязательно проводим санитарную обработку рук, также проводится обработка перил, дверей.

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Сегодня 15 интернатов. 3 500 человек проживают, и данному вопросу уделяется в соответствии со всеми рекомендациями огромное внимание. Сегодня у нас в домах-интернатах провакцинированы свыше 1 500 проживающих. Все, кто прошли первый этап вакцинации без всяких последствий (были маленькие повышения температуры – это где-то 37-37,1 °C и не более) – все чувствуют себя хорошо.