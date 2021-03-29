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В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?

29 марта 2021 19:05
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Новости Беларуси. Дома-интернаты Витебской области возвращаются в штатный режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С осени 2020 года, чтобы не подвергать распространению коронавирусной инфекции проживающих в соцучреждениях, персонал работал вахтовым методом.

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Сегодня из 15 действующих в северном регионе страны домов-интернатов восемь уже вернулись к обычному графику. Сменить режим позволила и вакцинация медперсонала. Сейчас уже прививают от COVID-19 и самих подопечных таких учреждений.

В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?-1

В доме-интернате проживают люди разных возрастов. Не допустить среди них заболевания и распространения вируса – главная задача была и остается. Здесь ни один из проживающих за все время пандемии не заразился COVID-19. Несмотря на то, что для сотрудников изменен режим работы, меры предосторожности соблюдают по-прежнему.

В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?-4

Татьяна Бондарь, директор Селютского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов:
После выхода с режима вахтового метода у нас остались санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые мы проводили, работая вахтовым методом. И проветривание, и кварцевание проводится согласно графику. Также перед тем, как проживающие идут принимать пищу (завтрак, обед, полдник, ужин). мы обязательно проводим санитарную обработку рук, также проводится обработка перил, дверей.

В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?-7

Вера Астапенко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:
Сегодня 15 интернатов. 3 500 человек проживают, и данному вопросу уделяется в соответствии со всеми рекомендациями огромное внимание. Сегодня у нас в домах-интернатах провакцинированы свыше 1 500 проживающих. Все, кто прошли первый этап вакцинации без всяких последствий (были маленькие повышения температуры – это где-то 37-37,1 °C и не более) – все чувствуют себя хорошо.

В Витебской области дома-интернаты возвращаются в доковидный режим работы. Какие изменения ждут персонал?-10

Виделись с родными через смартфон и жили с коллегами. Медсестра о вахтовой работе в условиях коронавируса

С 29 марта по 4 апреля списки вернувшихся в штатный режим работы пополнят еще три дома-интерната Витебской области. До 20 апреля из вахтового метода работы планируют вывести все социальные учреждения.

# Коронавирус # общество # Татьяна Бондарь # Вера Астапенко # Фотофакт

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