«Мы никому не нужны, все от нас отталкиваются». История о том, как «одичали» многоэтажки в Жабинковском районе

Новости Беларуси. Жильцы сразу трех многоквартирных домов в Жабинковском районе обратились на горячую линию СТВ. Квартал, оторванный от цивилизации, «джунгли» под окнами и поиск крайнего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как произошло, что дома посреди леса попросту «одичали» – в материале Кристины Протосовицкой.

Проблема в том, что мы никому не нужны, все от нас отталкиваются.

Звоню в сельсовет: «Это не наша территория». Звоню в ЖКХ – тоже не наша.

Все, обращайтесь в санаторий «Буг». Я им говорю: «Простите, я-то плачу коммуналку не санаторию».

То ли вы «буговские», то ли вы «жкховские», и все. И нас никак не хотят слышать.

В футбол играют нами: те – туда, те – туда. Вот так вот. А мы по уши скоро будем.

Ворох коммунальных проблем по принципу «когда наболело». С одной стороны, что с домов взять? Двум из них – больше 40 лет. Квартиры выдавали работникам санатория «Буг». Здравницу видно буквально из окна. Лес, чистый воздух – сплошной курорт, если бы не «но».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Казалось бы, о комфорте загородной жизни с удобством городских квартир мечтает каждый. Но местные жители, вместо того, чтобы жить, как в раю, скорее ощущают себя Робинзонами Крузо на острове, о котором все забыли. А их жалобы превратили в предмет для пинг-понга.

Сначала дома числились на балансе санатория, а затем их передали ЖКХ. С тех пор покой местным жителям только снится.

Таисия Лихачева живет здесь больше 40 лет. Все эти годы исправно оплачивала счета, а когда понадобилась помощь, появились вопросы.

Таисия Лихачева, жительница агрогородка Ленинский:

Вот хорошо помню: «В 2019 году у вас будет капитальный ремонт, будет все поделано». Прошел 2019-й, 2020-й, уже 2021-й – и тишина.

То, что дома нуждаются в заботе, понимает и Татьяна Молчан. То и дело постоянно приходится избавляться в квартире от плесени.

Татьяна Молчан, жительница агрогородка Ленинский:

Она постоянно в этом углу, наверное, стены продуваются. Когда отопление отключают, плесень получается.

Местные власти поясняют: отчисления всегда поступали на один счет – ЖКХ. И до, и после передачи. А план капитального ремонта в районе составляют наперед, и он в открытом доступе. Очередь одного из домов уже подошла в этом году, соседнего – в следующем.

Николай Мотолыго, директор Жабинковского ЖКХ:

В первую очередь это будет ремонт крыши полностью. Входные группы, фундамент, замена инженерных систем. Это как водоснабжение, канализация, электроснабжение – все стандартные работы.

Многоэтажки хоть по карте и находятся на территории агрогородка, что вдоль трассы М1, но по факту – это лес. Блага цивилизации доступны далеко не все.

Нам нужен транспорт. В Жабинку, в город, до той же поликлиники добраться – это целая проблема у нас.

Хорошо хоть аптека есть. В выходные дни, допустим, она не работает. Банка нету, вообще нету, почта – привозная. Обращались по этому поводу, но нам сказали, что это бесполезно.

Если им дорого содержать банки, хотя бы банкомат поставить.

Еще в ноябре касса банка работала в санатории «Буг». Но с 2021 года ее закрыли из-за нерентабельности. Разговор с банком велся, но решение, по словам представителей Буга, отложили на постковидное время, когда вернутся массовые отдыхающие.

Но у этого жилого «острова» есть еще одна проблема – нейтральная полоса. Территорию между домами и санаторием нужно приводить в порядок, но чьими силами? Все взять на себя жильцы не могут. А это 360 человек, вдобавок еще 500 отдыхающих.

Раньше подгребалось, убиралось. Вот этот чистился лес. Я не знаю, он падает, он сухостойный, старый.

Выходили, сами убирали, а теперь: сруби – тебе штраф дадут.

Территория между домами действительно принадлежит здравнице. После зимы и осадков остался бурелом. Его расчисткой уже занялось лесничество. А что касается дворника: раньше уборкой занималась специалист санатория, которая проживала в этих домах. Сейчас она переехала, и двор буквально остался без хозяйки. Следить за порядком – дело жильцов, говорят в сельисполкоме. И добавляют: «Готовы в этом деле подсобить».

Тамара Мартынчик, инженер садово-паркового хозяйства санатория «Буг»:

Этому вопросу уделяется очень много внимания. И финансов тратится. Но без помощи самих жильцов этого поселка, так сказать, мы не можем навести порядок. И, конечно, было бы совместно с жильцами проводить субботники, наведение порядка. Конечно, нам тоже хочется, потому что к нам едут люди со всего мира, так сказать, со всех стран, не только белорусы. Хотелось бы, чтобы здесь был порядок.