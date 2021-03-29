Задержан бывший военный-контрактник, который «сливал» в BYPOL сведения об оперативниках. Что известно о действиях мужчины?

Новости Беларуси. 29 марта стало известно о задержании 24-летнего уроженца Могилевской области. Он планировал не просто участвовать в несанкционированных мероприятиях, но и совершать преступления против государства. При задержании оказал сопротивление, при себе у него был нож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что задержанный, бывший военный-контрактник, «сливал» в BYPOL данные оперативников. До осени 2020 года он служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций. Однако за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили.