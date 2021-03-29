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Задержан бывший военный-контрактник, который «сливал» в BYPOL сведения об оперативниках. Что известно о действиях мужчины?

29 марта 2021 17:06
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Новости Беларуси. 29 марта стало известно о задержании 24-летнего уроженца Могилевской области. Он планировал не просто участвовать в несанкционированных мероприятиях, но и совершать преступления против государства. При задержании оказал сопротивление, при себе у него был нож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что задержанный, бывший военный-контрактник, «сливал» в BYPOL данные оперативников. До осени 2020 года он служил по контракту в Витебске и неоднократно выезжал за рубеж на учения в составе сил специальных операций. Однако за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах его уволили.

Задержан бывший военный-контрактник, который «сливал» в BYPOL сведения об оперативниках. Что известно о действиях мужчины?-1

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
После переезда в Минский район молодой человек связался в Telegram-канале с инициативой BYPOL, предоставил информацию об управлении сил спецопераций Вооруженных Cил Беларуси. Затем получил свое первое задание проверить достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК, которые прислал их бывший коллега Лупоносов. Через несколько дней фигурант получил новую установку – вычислить и сфотографировать автомобиль того же оперативника, зафиксировать на снимках места его парковки. Вскоре после этого его задержали. Он пояснил, что стремился оказать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты, а также и сейчас он готов на радикальные действия, включая применение оружия.

Задержан бывший военный-контрактник, который «сливал» в BYPOL сведения об оперативниках. Что известно о действиях мужчины?-4

В августе 2020 года принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях, поддерживал связи с анархистом Николаем Дедком, вел переписку с представителями BYPOL, которым сообщал о работе управления сил специальных операций.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

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# Акции протеста # общество # Ольга Чемоданова # Станислав Лупоносов # Николай Дедок # Фотофакт

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