В Витебской области 500 дачников по собственной инициативе и за свои деньги зарыбили неарендованное озеро

Новости Беларуси. Удачная инициатива. В Витебском районе 500 человек из трех садоводческих товариществ первыми в Беларуси по собственной инициативе и за свои деньги зарыбили неарендованное озеро. На покупку его будущих жильцов - белого амура - дачники собрали 30 миллионов рублей. Эта рыба травоядная и самостоятельно способна очистить водоем и вырасти при этом до 30 килограммов. О двойной выгоде рыбного дня в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

В этом озере на крючок удочки Владимира Ивановича с говорящей фамилией Крючок за последние 30 лет попадалась разная рыба. Но только не белый амур. Всё потому что его здесь просто никогда не было. До тех пор, пока полтысячи дачников не решили запустить сюда так называемых водяных коров, чтобы хоть немного очистить это озеро.

Елизавета Соловьева, член садоводческой объединенной инициативной группы:

30 лет назад мы поселились по берегам этого озера, садоводы. С прозрачной водой, чистыми берегами и вода просматривалась до самого дна. Мы не надеемся, мы уверены, что будет озеро чистым.

Тревогу о спасении озера забили 7 лет назад. После долгих раздумий решили одним выстрелом убить сразу двух зайцев: зарыбить и заодно очистить озеро.

Владимир Крючок, руководитель садоводческой объединенной инициативной группы:

Это единственная рыба в Республике Беларусь, которая съедает растительность. И мы на ней остановились.

На этих исторических для людей кадрах тот самый день возрождения озера. Его витебские дачники решили запечатлеть на камеру. Шутка ли: они оказались первыми в Беларуси, кто по собственной инициативе и за свои деньги запустили в неарендованное озеро рыбу. Правда, теперь она ни на один крючок не попадётся. Рыболовство здесь на три года запрещено.

Анастасия Бут, СТВ:

Браконьеров не видно, да и вряд ли они рискнут здесь появиться. Ведь ночью озеро освещают сразу 3 фонаря. А на берегу круглосуточно дежурит один из дачников. С биноклем и еще одним фонарем.

Добровольные охранники уже начали нести здесь вахту на весь период запрета. Специалисты, шутят местные жители, они универсальные: совмещают обязанности сторожа и рыбного пастуха.

Николай Простаков, добровольный охранник:

Следить за рыбой: если она выпрыгивает, назад ее туда. Но она ушла далеко уже. Глубоко.

Дачники шутят: скорость живых «пылесосов» такая, что уже через пару недель в озере можно будет спокойно купаться. Правда проверить это можно будет лишь спустя полгода.