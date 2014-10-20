Авиадиспетчеры ГП «Белаэронавигация» Вадим Гвоздев и Денис Шенько на СТВ

20 октября авиадиспетчеры отмечают свой профессиональный праздник, и в связи с этим в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» представители этой профессии - диспетчеры по управлению воздушным движением городского предприятия «Белаэронавигация» Вадим Гвоздев и Денис Шенько.

Для авиадиспетчера нужна очень сильная концентрация. Сколько длится смена авиадиспетчеров?

Вадим Гвоздев, диспетчер по управлению воздушным движением ГП «Белаэронавигация»:

Смена длится 12 часов. Естественно, быть у монитора и находиться в сконцентрированном состоянии все 12 часов - невозможно. Поэтому международными документами пробыло прописано 2 часа, затем регламентируемый перерыв. Невозможно постоянно держать себя в состоянии концентрации. Может, ты кажешься сам себе адекватным, но на самом деле твоя реакция рассеивается и теряется.

Какой сейчас поток машин на воздушном пространстве Беларуси?

Вадим Гвоздев, диспетчер по управлению воздушным движением ГП «Белаэронавигация»:

Всего в сутки проходит 2 тыс. бортов в Беларуси.

Есть диспетчерская вышка, откуда диспетчеры наблюдают за движением самолетов по аэродрому. И там же находится диспетчерский пункт, где самолет доводят до определённой высоты, которую передают транзитному центру.

Авиадиспетчеры разговаривают на одном и том же языке: специальные условные знаки, английский язык…

Денис Шенько, диспетчер по управлению воздушным движением ГП «Белаэронавигация»:

Это мировая практика. Существует фразеология на английском языке. Даже с русскоговорящими пилотами мы говорим на английском языке.

Были ли ситуации, что нужно было все просчитать в момент экстренней посадки? Насколько это ломает график работы, насколько это сложно?

Вадим Гвоздев, диспетчер по управлению воздушным движением ГП «Белаэронавигация»:

Это довольно-таки сложно. Но мы готовы к этому. Потому что в своей трудовой деятельности мы постоянно проходим тренажерную подготовку. Отрабатываются все эти сложные случаи. Когда они случаются (а они происходят), никакой проблемы это не составляет. Естественно, ломается график, существуют специальные процедуры, которые отличаются от рутинных.

Когда в аэропорту задерживается самолет, человек это понимает: «Ладно, подожду!». А что происходит на самом деле технически? Всегда есть какой-то допустимый интервал?

Денис Шенько, диспетчер по управлению воздушным движением ГП «Белаэронавигация»:

Допустимый интервал есть. На самом деле это довольно сложная система. Конечно, если будет определенное количество задержек подряд, график, соответственно, будет смещаться.

Существуют определенные качества, которыми должен обладать авиадиспетчер. Какие?

Денис Шенько, диспетчер по управлению воздушным движением ГП «Белаэронавигация»:

Спокойствие. Быстрота принятия решения. Мы проходим серьезный отбор: психологический и медицинский.

Чувствуется ли, что на Ваших плечах лежит ответственность за людей, которые находятся в этот момент в небе и как психологически с этим справиться? Наверняка существуют какие-то тренинги не только технологические, но и психологические.

Вадим Гвоздев, диспетчер по управлению воздушным движением ГП «Белаэронавигация»:

У каждого свой внутренний тренинг, как правильно собраться с мыслями, как взять себя в руки, но эта стрессоустойчивость приходит с опытом.