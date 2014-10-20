Семья из Свердловска переехала в Добрушский район: как белорусы помогают украинцам?

Новости Беларуси. Герои этого сюжета программы Новости «24 часа» на СТВ - вынужденные переселенцы с востока Украины. Сегодня они осваивают новые профессии и начинают новую жизнь. Семья шахтёра из Луганской области вот уже три месяца живёт в Добрушском районе Гомельской области. Глава семейства плечом к плечу с белорусскими аграриями трудился в самые жаркие дни жатвы.

Семья Лутай сменила тревожную обстановку Донбасса на мирную и спокойную Гомельщину в начале лета.

Елена Лутай:

Было пусто совершенно. Благодаря людям, сельчанам: кто кровать, кто диван, кто кресла, кто подушки - кто что мог, у кого- что есть, то и приносили.

Этот кирпичный коттедж - служебное жильё. В местное хозяйство устроились работать муж и старший сын Елены. Кстати, «Кузьминичи» - одно из первых сельхозпредприятий в стране, которое откликнулось на проблему украинцев. Сегодня здесь обустроились и трудятся три семьи из соседнего государства. Среди них, к слову, главный бухгалтер и главный инженер.

Ирина Фёдорова, заместитель председателя КСУП «Кузьминичи»:

Как ты не поможешь, ну как? Приехала вторая семья - та же ситуация. Как ты не поможешь? Никто из людей нашего села не отказался. Все чем могли, тем помогали. Собрали деньги, собрали продукты, собрали какие-то вещи, обеспечили работой. У нас шла уборка - он нам очень сильно помог.

Всего же в семье Лутай четверо детей. Данила пошёл в шестой класс белорусской школы, пятилетнего Алёшу устроили в местный детский сад, а у полуторагодовалого Глеба на момент съёмок был тихий час.

Совсем недавно из Кузьминичей обратно на Луганщину вынуждены были вернуться мама и отчим Елены. Говорят, мера вынужденная: на Родине всё-таки осталось всё, что люди нажили за жизнь.

Материнское сердце не обманешь. Как бы хорошо не приняли белорусы, а родной дом семьи Лутай всё-таки в Украине. В разговоре Елена признаётся, что домой вернулась бы сразу, если бы утихли выстрелы.

Елена Лутай:

У меня сын говорит: «Как эта война задолбала, мы из-за этой войны домой не можем поехать, так домой хочется». Ребёнку пять лет.

Однако, пока в родной Свердловск многодетная семья возвращаться не спешит. Воды нет, зарплаты не платят, а на носу зима.