В Беларуси 3 января ожидается снег и гололедица

Новогодние желания о зимней погоде, похоже, были услышаны. В первый рабочий день 2025-го – синоптики обещают белорусам похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новогодние желания о зимней погоде, похоже, были услышаны. В первый рабочий день 2025-го – синоптики обещают белорусам похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Днем 3 января в отдельных районах пройдет мокрый снег, возможна гололедица. Завтра к осадкам добавится метель. Это создаст дополнительные сложности для водителей, поэтому нужно проявить особую внимательность за рулем. В таких условиях сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием значительно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы.