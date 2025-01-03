В Беларуси 3 января ожидается снег и гололедица

Новогодняя речь Лукашенко через призму психологии. Алёна Дзиодзина о выступлении Президента

«Новогоднее обращение Александра Лукашенко началось со слов благодарности в адрес тех, кто весь этот год трудился во благо. Ведь качество жизни в стране никогда не возникает на пустом месте».