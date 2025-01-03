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В Беларуси 3 января ожидается снег и гололедица

03 января 2025 07:41
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Новогодние желания о зимней погоде, похоже, были услышаны. В первый рабочий день 2025-го – синоптики обещают белорусам похолодание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 3 января ожидается снег и гололедица-2

Днем 3 января в отдельных районах пройдет мокрый снег, возможна гололедица. Завтра к осадкам добавится метель. Это создаст дополнительные сложности для водителей, поэтому нужно проявить особую внимательность за рулем. В таких условиях сцепление шин автомобиля с дорожным покрытием значительно уменьшается, а тормозной путь увеличивается в разы.

# Погода в Беларуси

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