Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье

Особый день в календаре православных верующих. Прощеное воскресенье – этот праздник завершает Масленичную неделю, после которой наступает Великий пост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех храмах сегодня, 22 февраля, совершаются особенные богослужения, которое оканчиваются чином прощения. Священнослужители просят о снисхождении и понимании всех прихожан, и наоборот. В этот день необходимо оставить все обиды и недомолвки и сказать «Прости меня!» своими родным, друзьям, коллегам, а также всем тем, кого мы могли обидеть. Немаловажно самому очистить свою душу от обид на окружающих. Это поможет стойко преодолеть телесные и духовные воздержания Великого поста.

Сегодня день очень важный для христиан – начинается Великий пост и мы как бы, знаете, перед уходом в пост просим друг у друга прощения. Так что такой день особенный, он раз в году всего.

Думаю, что каждому человеку есть за что просить прощения, потому что мы часто делаем и верующие, и неверующие, независимо от этого, все равно что-то делаем, к сожалению, не то.

Завтра у православных начинается Великий пост, самый строгий и самый длинный в году. Он продлиться семь недель и завершится 11 апреля в День светлой Пасхи.