93 международных наблюдателя уже аккредитованы на выборы в Беларуси

Всего, как ранее сообщали в ЦИК, по всей стране будут работать более 5 тысяч участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объективная и беспристрастная оценка. Именно такими принципами намерены руководствоваться международные наблюдатели в ходе мониторинга электорального процесса в Беларуси. Наиболее многочисленная и авторитетная миссия наблюдателей от СНГ. Ее возглавляет генсек организации Сергей Лебедев. К слову, миссия наблюдателей Содружества стала 13-й, работающей в Беларуси. Эксперты намерены следить за соблюдением законодательства на всех этапах избирательного процесса.

Евгений Клемезь, международный наблюдатель от СНГ:

Миссия международных наблюдателей от СНГ аккредитована в Республике Беларусь в соответствии с приглашением Министерства иностранных дел Беларуси. Миссия наблюдателей от СНГ является наиболее авторитетной на пространстве Содружества. У нас накоплен огромный опыт. Мы уже принимали участие в 129 миссиях на территории СНГ, в частности, эта миссия в Беларуси является 130-й на пространстве Содружества.

Миссия от Содружества приступила к работе 18 декабря. Всего для наблюдения за выборами Президента уже аккредитованы 93 международных наблюдателя.