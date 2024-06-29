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В Витебске прошло заключительное заседание первой сессии Совета Республики

29 июня 2024 07:40
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В Витебске накануне состоялось заключительное заседание первой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске прошло заключительное заседание первой сессии Совета Республики-1

В преддверии Международного дня парламентаризма сенаторы приняли обращение к зарубежным коллегам и призвали их создавать реальность, где каждая страна сможет свободно и успешно развиваться в масштабах равноправного упорядоченного многополярного мира и общедоступной, инклюзивной экономической глобализации. На заседании сессии рассмотрены и кадровые вопросы. Председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию избран Сергей Сивец, председателем Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник, который до недавнего времени был министром иностранных дел.

В Витебске прошло заключительное заседание первой сессии Совета Республики-4

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:
Задачи по развитию и расширению международной парламентской деятельности, по расширение межпарламентской дипломатии. Безусловно, прежде всего, мы будем продвигать наши внешнеполитические и внешнеэкономические интересы на внешнем контуре, выстраивать связи с дружественными странами и объединениями, будем работать сообща вместе с МИД.

Подводя итоги работы за время первой сессии, председатель Совета Республики подчеркнула, что парламентарии должны как монолит, единым фронтом отвечать на вызовы современности, чтобы обеспечить дальнейшее построение сильной, независимой и процветающей Беларуси. Каждый закон, по словам Натальи Кочановой, должен быть законом развития. Немаловажной остается и работа с людьми. В 2024 году сенаторы провели 220 встреч с трудовыми коллективами, более 70 личных приемов, 30 прямых телефонных линий, рассмотрели свыше тысячи обращений граждан.

# Государственная политика # общество # Сергей Алейник

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